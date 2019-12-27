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В Украине хотят установить плату за проезд для грузовиков с иностранной регистрацией

27 декабря, 11:38

По словам Криклия, платный проезд - это достаточно распространенная в Европе практика

Очередь на границе со Словакией. Фото: ОПЕНГРАФ.

Очередь на границе со Словакией. Фото: ОПЕНГРАФ.

Министерство инфраструктуры Украины планирует в 2020 году подготовить законопроект, предусматривающий введение оплаты за проезд по дорогам Украины для грузовых автомобилей с иностранной регистрацией.

"Есть идея реализовать платный проезд по дорогам Украины для грузовых автомобилей с иностранной регистрацией. Это достаточно распространенная в Европе практика. Мы планируем подготовить соответствующий законопроект в 2020 году", – сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Также, по словам министра, в проработке находятся документы по концессии автодорог, Львов-Стрый, Львов-Тернополь, Львов-Краковец, Белая Церковь-Киев и Большая окружная Киева.

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"Я надеюсь, что у нас уже к концу марта будут детальные просчеты, сделанные совместно со Всемирным банком по возможностям концессии ряда автодорог… Но вы должны понимать, что в отличие от концессий портов в этом случае обязательства государства намного выше. Мы должны гарантировать определенный транспортный поток на указанных направлениях, а также компенсировать его отсутствие для того, чтобы инвестор мог спокойно вернуть затраченные средства в случае его нехватки", – отметил Криклий.

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Фото: Подольская РГА

Он также подчеркнул, что в случае с концессионными проектами по автодорогам действовать нужно очень аккуратно, чтобы не допустить существенных компенсационных выплат и работать только с прибыльными проектами.

Отметим, что в Программе деятельности правительства говорится, что за ближайшие пять лет основные дороги у Украине, а это 24 тыс. км, будут приведены в хорошее состояние.

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дороги Мининфраструктуры Владислав Криклий

Источник: Интерфакс

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