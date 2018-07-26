Омелян объяснил, как изменятся автобусы и маршрутки в Украине

Сегодня, 09:00

Мининфраструктуры готовит ряд новых требований к перевозчикам

Владимир Омелян
Владимир Омелян. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Пассажирские перевозки в Украине ждут изменения правил, которые позволят усилить безопасность пассажиров. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Первоочередная задача – как можно быстрее максимально уменьшить смертность и травматизм на украинских автодорогах. Люди, приобретая билет, должны быть уверены в своей безопасности. Электронный кабинет перевозчика упростит жизнь предпринимателям и будет способствовать более эффективной работе. GPS-трекеры помогут осуществлять мониторинг и удаленный контроль транспорта – любое отклонение от маршрута будет сразу видно. Тахографы позволят уменьшить количество нарушений скоростного режима, временных норм работы и отдыха водителей. Благодаря всем этим изменениям и новшествам мы сможем сохранить на дорогах жизнь и здоровье сотен и тысяч наших граждан, обеспечим баланс интересов бизнеса и государства", – отметил Омелян.

Он напомнил, что с 1 августа планируется запустить электронный кабинет перевозчика – там будет собрана вся информация о нем.

"Опция будет доступна для пользовании в тестовом режиме с 1 августа 2018 года. Доступ перевозчиков к своему электронному кабинету будет осуществляться на основании электронной цифровой подписи. Это будет надежной защитой от несанкционированного вмешательства третьих лиц. В дальнейшем разработанный реестр маршрутов, а также штрафные баллы за нарушения в своей работе, как и ряд других опций, будут доступны в электронном кабинете перевозчика", – поделился планами министр.

Глава Мининфраструктуры также подчеркнул, что сейчас установка GPS-трекеров на автобусах предусмотрена порядком избрания перевозчика на конкурсе. Но пока что такое условие не обязательное, а дополнительное. Поэтому с 2019 года Мининфраструктуры запланировало сделать его обязательным.

Кроме того, по словам Омеляна, старые и непригодные для перевозки пассажиров автобусы будут изымать, а переоборудованные из грузовых в пассажирские —  отправлять на металлолом.

Подробнее о готовящихся изменениях читайте на сайте "Сегодня" в полном тексте интервью с Владимиром Омеляном: "Мы строим больше дорог, чем в некоторых странах ЕС".
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Источник:

"Сегодня"

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