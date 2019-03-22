Омелян показал видео строительства автобана Киев – Днепр

В Полтавской области этот автобан строится в бетоне, с гарантией в 28 лет

Омелян показал видео строительства автобана Киев – Днепр 2019-03-22T14:41:56+02:00 Транспорт В Полтавской области этот автобан строится в бетоне, с гарантией в 28 лет

В сети появилось видео строительства четырехполосного автобана Киев – Днепр. Ролик на своей странице в Facebook опубликовал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

До конца этого года закончат ремонтировать транспортную развязку возле села Бутенки Кобеляцкого района и дороги М-22 и Н-31. Эта развязка – часть стратегического четырехполосного автобана Киев – Днепр, который планируют сдать до конца 2021 года.

"Причем, в Полтавской области этот автобан строится в бетоне, с гарантией в 28 лет! А при должном содержании он прослужит не менее 50 лет", – отметил Омелян.

Напомним, на украинских трассах, в частности, на дорогах высшей категории (I-II), предлагают устанавливать фрезерованную шумовую дорожную разметку. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Как сообщалось, Кабмин планирует в 2019 году потратить на улучшение дорожного покрытия рекордные 56 млрд грн (в 2018 г. было 42,5 млрд грн). Кроме того, местные власти в Украине получат 15 млрд гривен на ремонт дорог.

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