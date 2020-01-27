Смертельный коронавирус бушует в Китае: власти страны сделали заявление

Количество заболевших пневмонией в КНР уже превысило 2,8 тысячи человек, погиб 81 житель страны

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Китайские власти уверены в быстрой победе над вспышкой пневмонии нового типа и поддерживают для этого активные контакты с другими странами. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.

"Мы абсолютно уверены, что в ближайшее время нам удастся установить контроль над ситуацией и одержать победу над вирусом", - говорится в распространенном заявлении.

Она добавила, что правительство КНР принимает интенсивные меры и активно взаимодействует с международным сообществом ради победы над коронавирусом.

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Согласно обновленной статистике, количество заболевших пневмонией в КНР уже превысило 2,8 тыс. человек, погиб 81 житель страны. Большинство случаев заражения (1 тыс. 423 заболевших, 76 погибших) приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань. Далее по этому показателю следуют провинции Гуандун, Хэнань и Чжэцзян. В Пекине выявлено 68 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, по обновленной статистике, уже 21 человек, один из них умер.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.

Как сообщалось, коронавирус уже ударил по ценам на нефть.

Более детально читайте в материале: Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности.

Все подробности в спецтеме Коронавирус из Китая

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