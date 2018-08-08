От отмены поездов в Россию проиграет "Укрзализныця" – эксперт

Перевозки в Россию в 2017-м были самыми прибыльными для "Укрзализныци"

Для "Укрзализныци" прекращение железнодорожного сообщения с Россией будет экономически невыгодным. Об этом сайту "Сегодня" рассказал Ярослав Пилипчук, эксперт по экономическому анализу и транспортной инфраструктуры Украинского института будущего.

На днях министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о планах закрыть железнодорожное сообщение с Россией.

"Мы сейчас рассматриваем вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", – отметил Омелян в эфире 1+1, отвечая на вопрос об увеличении количества поездов сообщением Львов-Москва.

Однако в невыгодном экономическом положении может оказаться сама "Укрзализныця", уверен Ярослав Пилипчук. Дело в том, что в 2017 году Украина экспортировала в Россию товаров на 3,94 млрд долларов. Импорт составил 7,2 млрд долларов.

"Если смотреть по объемам взаимной торговли Украины и России, а он сейчас составляет около 10 млрд долларов, то большинство товаров перевозится именно по железной дороге. Отмена грузового сообщения приведет к потере и для украинской экономики", – считает Пилипчук.

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То же самое с пассажирскими перевозками. Тарифы на международные маршруты в три-четыре раза выше, чем по Украине.

"Укрзализныця" потеряет как раз прибыльный маршрут. Пассажиры, которые раньше ездили поездами в Россию, просто пересядут на автобусы. А отмена пассажирских перевозок только увеличить убытки пассажирского сегмента "Укрзализныци", которые составляют около 3-4 млрд гривень в год. Не понятно, почему это делать нужно сегодня, а не четыре года назад. Если и принимать такое решение, то нужно показывать его экономическое обоснование, а его – нет", – добавляет Ярослав Пилипчук.

В 2017 году поезд "Киев-Москва" стал самым прибыльным направлением "Укрзализныци". Об этом сообщила железнодорожная компания на запрос издания LB.ua. Этот маршрут получил более 150 млн гривен прибыли. Среди других прибыльных маршрутов направления – Одесса-Москва и Киев-Одесса. В общем пассажирские перевозки дальнего следования в 2017 году были для компании убыточными. "Укрзализныця" потеряла более 3,5 миллиарда гривен.

Сама же Россия начала сокращать железнодорожные перевозки в Украину в 2014 году. А в 2017-и и вовсе отменила в Украину.