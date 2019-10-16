Упадут ли цены на авиабилеты в Украине: эксперт оценил идею Кабмина

Себестоимость перелета из Львова в Киев сейчас выше, чем из Львова в Варшаву, объяснил эксперт

/ Фото: Pixabay

Реклама

В Министерстве инфраструктуры инициируют отмену налога на добавленную стоимость (НДС) на внутренние авиаперевозки. Ожидается, что эта инициатива позволит нивелировать налоговый "перекос", делающий полеты авиакомпаний внутри страны менее выгодными в сравнении с европейскими лоукостерами. Об этом рассказал в комментарии сайту "Сегодня" эксперт в сфере авиации Богдан Долинце.

"Отмена НДС позволяет авиаперевозчикам не включать в тариф на перевозку пассажиров внутри страны дополнительные 20% стоимости <…> К примеру, в ЕС он не применяется, ведь расстояния между странами небольшие и его наличие становится сдерживающим фактором для развития внутреннего рынка. Условная себестоимость осуществления перелета из Львова в Киев на 20% является большей, чем в Варшаву", – сказал он.

Европейские лоукостеры не совершают полеты внутри страны – все их полеты международные, а значит НДС не применяется, отмечает авиаэксперт.

По словам Долинце, нововведение, действительно, может повлечь снижение стоимости авиабилетов.

"На направлениях, где работает несколько авиаперевозчиков, цены могут снизиться до 20%. Также частично могут снизиться цены на внутренний сегмент перелета для трансфертных рейсов из украинских городов", – рассказал эксперт.

В то же время на направлениях, где работает только один перевозчик и на прямых сегментах снижение цены возможно только в части определенного количества мест или в рамках отдельных акций, добавляет Долинце.

В целом, говорит он, перевозчики, осуществляющие внутренние рейсы, получат дополнительный резерв для снижения конечной цены билета до 20% (ставка НДС), но это точно не будет снижение на всех рейсах и на всех направлениях.

"Просто может появиться условно новая категория билетов, которые были ранее по 500-800 грн при условии заблаговременного приобретения, теперь могут появиться по 400-650 грн", – резюмирует Долинце.

Отметим, в Программе деятельности правительства говорится, что в Украине значительно вырастет доля авиационных маршрутов, которые выполняются по лоукост-модели.

Развитие авиационной отрасли в целом и пассажирских авиаперевозок в частности стало одним из приоритетов работы Министерства инфраструктуры на ближайшие пять лет. Ведомство собирается развивать региональные аэропорты, внедрять новые внутренние и международные рейсы, а также увеличивать доступность перелетов для украинцев.

Напомним, мы разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама