Пассажирские поезда изношены более чем на 90% – "Укрзализныця"

На сегодня средний возраст пассажирских вагонов составляет 31,8 года, процент износа – 92, 8%. Об этом сообщила "Укрзализныця" на запрос "Сегодня".

Средний возраст электровозов – 40 лет. Их износ достиг 95,4%. Тепловозам в среднем – 28 лет, процент износа 95,7%.

Для обновления парка "Укрзализниця" в этом году планирует модернизировать 147 пассажирских вагонов и купить 54 вагона. При этом, на маршрутах сейчас задействовано 3,1 тыс. вагонов.

Также в планах компании – капитальный ремонт 24 пассажирских локомотивов – 24 ед.

"Закупка новых тепловозов предполагается Рамочным соглашением, подписанным между ОАО "Укрзализныця" и General Electric Company. На начальном этапе сделки будет поставлено 30 грузовых дизельных локомотивов TE33AC", – добавили в "Укрзализныце".

"Укрзализныця" пояснила, почему не может обновить поезда. Украинцам приходится ездить в старых поездах из-за того, что в Украине не выполняется статься 10 Закона "Про железнодорожный транспорт". Согласно закону, новые вагоны должны закупаться за счет госбюджета.

"За период независимости Украины из госбюджета денег на обновление подвижного состава не выделялось", – аргументируют в "Укрзализныце".

Министр инфраструктуры Владимир Омелян пояснил сайту "Сегодня", почему в этом году вырастут тарифы на проезд в поездах. Подробнее читайте во второй части интервью с Владимиром Омеляном: "У меня есть проект моей жизни – это Hyperlooр".