Перехватывающие парковки могут стать идеальной точкой для коммерции – эксперт

Сегодня, 07:10

Перехватывающие парковки помогают уменьшить загруженность городов и количество пробок.

Перехватывающие парковки можно строить за чертой города. Фото: Рixabay
Перехватывающие парковки можно строить за чертой города. Фото: Рixabay

Недавно в Министерстве регионального развития предложили начать строительство перехватывающих парковок, которые помогли бы облегчить движение в крупных городах и разгрузить центральные районы. Заместитель главы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе заявил о том, что нужно обновить ГСН (государственные строительные нормы) и построить в центральных и наиболее загруженных районах крупных городов перехватывающие парковки.

Очень часто, приезжая на машине в тот или иной крупный украинский город, люди предпочли бы оставить свой транспорт и пересесть на метро или троллейбус, чтобы сохранить нервы и время. Но на данный момент, таких парковок, где можно было бы спокойно оставить свой автомобиль, практически нет.

"Перехватывающие парковки нужны для того, чтобы человек мог оставить автомобиль и пересесть на общественный транспорт, например, в тот же метрополитен. Они сегодня уже существуют, например, в направлении Академгородка, все с утра до вечера оставляют свои машины. Это, по сути, и есть прототип перехватывающей парковки", говорит в комментарии сайту "Сегодня" автоюрист Владимир Караваев.

Так как решить проблему с нехваткой места непосредственно в самом мегаполисе иногда не представляется реальным, то парковки можно разместить за чертой города, но, главное, чтобы к ним были подтянуты маршруты общественного транспорта.

"Эти парковки могут находиться не обязательно там, где сейчас черта города. Они могут находиться чуть дальше, где есть свободная земля. Но к ним необходимо подтянуть маршруты общественного транспорта. Условно говоря, сразу за городом, прямо в поле может быть построен такой перехватывающий хаб – паркинг и конечная станция общественного транспорта. Притом, хорошо было бы привлекать к этим проектам частных инвесторов. Это могут быть крупные супермаркеты и т.д. Это идеальная точка для коммерции – конечная остановка транспорта, парковка, где люди оставляют машины. Таким образом, город может решить эту проблему абсолютно без бюджетных средств", – поясняет урбанист Григорий Мельничук.

Действительно, в европейских странах такие парковки предоставляют огромный спектр различных услуг. Например, там находятся кафе, магазины, автомойки, также есть зоны ожидания, туалеты и различные стойки с информационными услугами – бронирование билетов, бюро путешествий, продажа путеводителей и карт

Более подробно о том, как должны работать перехватывающие парковки, читайте в материале сайта "Сегодня": Парковки по-новому: разгрузить город и ликвидировать пробки
транспорт, парковки, автомобиль, строительные нормы

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Автор:

Анастасия Ищенко

Источник:

"Сегодня"

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