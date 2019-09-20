Первая в Украине бетонная дорога обзавелась инновационной разметкой: появились фото

На первой в Украине цементно-бетонной автотрассе Днепр – Решетиловка начали наносить разметку по новой технологии. Предполагается, что она обеспечит хорошую видимость при любой погоде и будет способствовать безопасности движения. Об этом сообщила Служба автомобильных дорог в Полтавской области на официальной странице в Facebook.

"На нашей бетонке Н-31 Днепр – Решетиловка применяем новейшие технологии при нанесении разметки. Мы первые в Украине, кто на цементобетонные покрытия наносит прочную ленту, функционирующую при любых погодных условиях, в том числе и в дождь, и в снег, и обеспечивающую необходимый уровень видимости", – говорится в сообщении.

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В дорожной службе объяснили, что верхний слой ленты обеспечивает максимальное светоотражение даже в условиях высокой влажности. Он изготовлен из прочного полимера и покрыт износостойкими керамическими шариками и противоскользащими деталями.

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При этом срок эксплуатации разметки гораздо дольше чем у тех, что наносятся краской или пластиком, заверили полтавские дорожники.

Напомним, в июле 2019 года правительство Украины одобрило масштабную программу развития дорог. В частности, планируется использование технологии цементобетонного покрытия, которое производится в Украине, уже со следующего строительного сезона.

Дорога Днепр – Решетиловка – это трасса национального значения. Однако она была построена еще в середине прошлого века. Сейчас старая асфальтовая дорога превращается в современную 4-полосную цементо-бетонную магистраль:

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