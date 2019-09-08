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Пилоты British Airways начинают забастовку: объявлены отмены рейсов

8 сентября, 15:59

Авиаперевозчик обратился к пассажирам с просьбой не ездить в аэропорты

/ Фото: AFP

В полночь с 8 на 9 сентября пилоты British Airways, пассажиры которой пострадали от компьютерного сбоя, начнут двухдневную забастовку. Из-за этого отменены многие рейсы авиакомпании на понедельник и вторник, сообщает BBC.

Ранее в British Airways анонсировали в сентябре три дня забастовок по поводу оплаты труда: 9, 10 и 27 сентября. Позже авиакомпания и профсоюз заявили, что готовы начать новые переговоры. Несмотря на это, решение об отмене рейсов не отменено.

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Авиакомпания обратилась к пассажирам с призывом не ездить в аэропорты, пообещав найти альтернативные маршруты для большинства из них. В компании отмечают, что ежедневно перевозят 145 тысяч клиентов – каждые 90 секунд взлетает их самолет.

Напомним, ранее сообщалось, что более 10 человек пострадали из-за задымления в салоне самолета British Airways, который приземлился в испанской Валенсии.  В результате случившегося три человека отравились дымом, их доставили в медицинские учреждения. Еще около 10 пассажиров получили ссадины, когда покидали самолет.

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