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Письма и посылки украинцев начнут возить в пассажирских поездах

8 июля, 13:02

"Укрзализныця" уже ведет переговоры с почтовыми операторами

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

"Укрзализныця", перевозящая около 141 тыс. пассажиров ежедневно, намерена включить в состав некоторых пассажирских поездов контейнеры. Однако перевозить в них планируется почтовые отправления, а не грузы. Об этом рассказал операционный директор АО "Укрзализныця" (УЗ) Вячеслав Еремин, передает пресс-служба компании.

По словам Еремина, сейчас компания ведет переговоры с почтовыми операторами. Он добавил, что железная дорога – прогнозируемый и стабильный вид транспорта, который сможет обеспечить четкую доставку отправлений практически любых размеров.

"В этой услуге заинтересованы наши почтовые операторы. Сейчас мы ведем с ними переговоры, и уже сейчас они очень заинтересованы в этой услуге, ведь их клиенты смогут всегда вовремя получить свой груз, независимо от погоды и других факторов, влияющих на автотранспорт", – отметил Еремин.

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Он добавил, что эта услуга будет предоставляться аналогично вагонам-автомобилевозам и никоим образом не повлияет на качество и скорость пассажирских перевозок. Для перевозки почтовых отправлений планируется использовать фитинговые платформы, которые будут модернизированы под тележки пассажирских вагонов.

Как сообщалось, также УЗ планирует пустить новые поезда в курортные города, а также обновить парк локомотивов и пригородных электричек. Подробности – в сюжете новостей "Сегодня":


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Тег Укрзализныця, почта, железная дорога, поезда, грузы

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Источник:

Сегодня

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