По Украине назначили семь дополнительных поездов к Новому году и Рождеству

Билеты на поезда можно приобрести онлайн и в железнодорожных кассах

Фото: "Укрзализныця" / Facebook

"Укрзализныця" (УЗ) на новогодние и рождественские праздники назначила семь дополнительных поездов и продлила маршруты еще пяти. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщила пресс-служба перевозчика, ранее анонсировавшая, что к праздникам назначит 35 дополнительных поездов.

Поезд № 181/182 Киев – Львов будет отправляться из Львова 21, 22, 25, 26 декабря в 12:18 и прибывать в Киев в 00:02. В обратном направлении: отправление – 22, 23, 26, 27 декабря в 00:55, прибытие – в 10:36.

Поезд № 197/198 Киев – Ковель (Волынская область) будет курсировать 28 декабря, отправление из Киева – в 06:19, прибытие в Ковель – в 14:48. В обратном направлении: отправление – в 11:27, прибытие – в 20:45.

Поезд № 216/215 Жмеринка (Винницкая область ) – Киев будет курсировать 23 декабря: отправление – в 14:20, прибытие – в 19:28.

Поезд № 223/224 Киев – Одесса будет курсировать 29 декабря и 4 января. Из Киева поезд отправится в 07:46 и прибудет в Одессу в 17:55. Из Одессы поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 20:31.

Поезд № 205/206 Покровск (Донецкая область) – Харьков будет курсировать 22, 27, 28, 29, 30 декабря, а также 2 и 4 января. Отправление из Покровска – в 09:20 и прибытие в Харьков – в 14:49. В обратном направлении: отправление – в 16:44, прибытие – в 22:07.

Реклама

Поезд № 168 Львов – Одесса будет курсировать 22, 27, 30 декабря и 2 января. Отправление из Львова – в 09:40, прибытие в Одессу – в 20:23. Отправление из Одессы – в 10:18, прибытие во Львов – в 21:05.

Поезд № 202/201 Львов – Ужгород назначен на 29 декабря и 1 января. Отправление из Львова – в 06:43, прибытие в Ужгород – в 12:10. Отправление из Ужгорода – в 14:05, прибытие во Львов – в 19:55.

Для удобных путешествий в праздничные дни ряду поездов продлен маршрут.

В тренде Бахматюка объявили в розыск

Маршрут поезда № 72 Запорожье – Киев продлен до Чопа (Закарпатская область). Рейсы будут осуществляться ежедневно с 22 декабря по 4 января. Отправление из Запорожья – в 19:47, прибытие в Чоп – в 23:45 на следующий день. В обратном направлении: отправление – в 01:05 и прибытие в Запорожье – в 07:49 на следующий день.

Маршрут поезда № 76/75 Кривой Рог (Днепропетровская область) – Киев продлен до Ужгорода. Поезд будет курсировать ежедневно с 27 декабря по 4 января, обратно из Ужгорода – с 29 декабря по 3 января. Отправление из Кривого Рога – в 20:59, прибытие в Ужгород – в 21:58. Отправление из Ужгорода – в 06:25 и прибытие в Кривой Рог – в 06:23.

Маршрут поезда № 179/192 Днепр – Киев продлен до Львова. Он будет курсировать ежедневно с 25 декабря по 4 января. Отправление из Днепра – в 22:39, прибытие во Львов – в 16:25. В обратном направлении: отправление – в 23:19, прибытие – в 17:17.

Маршрут поезда № 180/291 Львов – Киев продлен до Днепра. Поезд будет курсировать ежедневно с 26 декабря по 4 января. Отправление из Львова – в 11:50, прибытие в Днепр – в 06:40. Обратно отправление из Днепра – в 13:07 и прибытие во Львов – в 06:00.

Маршрут поезда № 179/180 Сумы – Киев продлен до Винницы. Поезд будет курсировать 20, 27, 30, 31 декабря и 2 января. Отправление из Сум – в 05:35 и прибытие в Винницу – в 13:11. Обратно: отправление из Винницы – в 13:44, прибытие в Сумы – в 21:34.

"Билеты на эти поезда можно приобрести онлайн и в железнодорожных кассах", – добавили в "Укрзализныце".

Ранее новости "Сегодня" также сообщали, что поезд из Киева в Мариуполь стал ежедневным и обзавелся модернизированными вагонами. Новый состав сформирован из 10 вагонов (три плацкартных, шесть купейных и один вагон СВ), восстановленных и капитально отремонтированных.

Видео: facebook.com/Kravtsov.Evg

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама