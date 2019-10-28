Поезд из Киева в Мариуполь стал ежедневным и обзавелся новыми вагонами (видео)

"Укрзализныця" (УЗ) запустила второй состав ночного экспресса № 10/9 Киев – Мариуполь с 27 октября. Таким образом, рейсы на этом маршруте стали ежедневными. Первый состав поезда курсирует с 30 марта 2019 года через день. В Мариуполь из Киева также курсируют поезда №104, №84 и №10 Киев – Мариуполь.
Новый состав сформирован из 10 вагонов (три плацкартных, шесть купейных и один вагон СВ), восстановленных капитально-восстановительным ремонтом.
"Этот поезд сформирован из вагонов, которые в этом году прошли модернизацию на шести заводах "Укрзализныци", расположенных в разных уголках Украины. <...> Капитально-восстановительный ремонт позволяет продлить срок эксплуатации вагона на половину его жизненного цикла – вагон можно будет использовать на 14 лет больше при нормативном сроке службы 28 лет", – заявил глава УЗ Евгений Кравцов.
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В обновленных вагонах установлена система кондиционирования, вакуумные туалеты украинского производства, дополнительные розетки. Также обновлен интерьер салонов: использовано шумоизоляционное покрытие пола, на окнах – роллеты из огнеупорной ткани. В поезде также предлагается обновленный комплект пассажирской постели с гипоаллергенными подушками, одеялами и матрасами.
Подробнее об обновлении подвижного состава УЗ читайте на сайте "Сегодня" –С розетками и кондиционерами: "Укрзализныця" модернизирует плацкартные вагоны.
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