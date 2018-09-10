Почему новый асфальт в Украине "сходит" вместе со снегом: объяснение "Укравтодора"

Сегодня, 15:14

Новак уточнил, что украинцы часто путают ремонт дорог с работами по обеспечению проезда

Почему новый асфальт в Украине "сходит" вместе со снегом: объяснение "Укравтодора"
Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

В Украине в нынешнем году должны отремонтировать около 4000 км дорог (из 170 тысяч), на что выделено рекордные 47 млрд грн, заявил на днях министр инфраструктуры Владимир Омелян. При этом, как уточнил глава "Укравтодора" Славомир Новак в интервью "Радио Свобода", речь идет не о ямочном ремонте.

Новак отметил, что на работы по ямочному ремонту дорог не распространяются гарантии, ведь он направлен исключительно на временное обеспечение проезда.

"Многие люди путают ремонт средний и капитальный с так называемым ямочным ремонтом. Ямочный ремонт на самом деле не является ремонтом, это просто обеспечение проезда", – сказал Новак.

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По его словам "на ямочный ремонт гарантий нет – это просто залатанные ямы".

"Может быть ситуация, что после зимы или во время зимы мы латаем дыры, ямы так называемым холодным асфальтом, это просто засыпка ямы, чтобы машина могла проехать. Весной она открывается снова, потому что это холодный асфальт", – заявил Новак.

Он также добавил, что в случае, если на дороге был действительно произведен ремонт, таких ситуаций возникать не должно.

Напомним, на капремонт всех украинских дорог государственного значения нужно минимум 2 трлн грн и 59 лет:
ремонт, Новак, ремонт дорог, ямочный ремонт

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Источник:

"Сегодня"

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