Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,55
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Сумах водитель маршрутки под "кайфом" возил пассажиров

Сегодня, 21:43

Во время общения с правоохранителями 35-летний водитель едва держался на ногах и даже терял сознание

Фото: скриншот видео
Фото: скриншот видео.
В Сумах водитель маршрутки под "кайфом" возил пассажиров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ff3/a53/5c8ff3a53ffc5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ff3/a53/5c8ff3a53ffc5.jpg Другие регионы Во время общения с правоохранителями 35-летний водитель едва держался на ногах и даже терял сознание

В Сумах патрульные полицейские задержали водителя маршрутки с признаками опьянения, который перевозил пассажиров; у него изъяли предположительно наркотическое вещество и устройства для его употребления.

Как сообщили в патрульной полиции Сум, 16 марта около 13.30 к экипажу патрульных обратилась женщина, которая сообщила, что стала свидетелем того, как на конечной остановке маршрутных транспортных средств на ул. Ковпака водитель в своей маршрутке употреблял наркотики.

Согласно сообщению, патрульные оперативно передали эту информацию всем экипажам. Через некоторое время похожий по приметам автомобиль патрульные остановили на ул. Вячеслава Чорновила. За рулем был 35-летний водитель, а в салоне находились около 10 пассажиров.

Во время общения стражи порядка заметили у водителя признаки наркотического опьянения и предложили ему пройти освидетельствование в медицинском учреждении. Услышав эти слова, водитель на несколько секунд даже потерял сознание, однако сообщил, что в медицинской помощи не нуждается.

"Во время проведения поверхностной проверки мы выявили у него бумажный сверток с измельченным растительным веществом, похожим на каннабис, и устройство для его употребления. К тому же, за сидением водителя стояло еще одно устройство с наслоением выявленного у него вещества", – отметил инспектор 4-й роты УПП в Сумской области Филипп Ворона.

Правоохранители вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Следователь изъял указанное вещество и предметы для направления на экспертизу. Самого же водителя доставили в медицинское учреждение, где он прошел медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения.

Сейчас патрульная полиция ожидает медицинское заключение, по результатам которого будет принято решение о привлечении мужчины к административной ответственности по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.

По факту выявления у него предположительно наркотического вещества, следователи открыли уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины. Продолжаются следственные действия.

Ранее в Ровно стражи порядка задержали водителя троллейбуса, который находился в состоянии наркотического опьянения. Как стало известно, 43-летний водитель коммунального транспорта странно вел себя за рулем, проявлял неадекватность и нарушал правило дорожного движения, а потому пассажиры вызвали полицию.

А  в Запорожье патрульные полицейские остановили маршрутное такси, чтобы проверить техническое состояние транспорта и обнаружили, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег маршрутка, наркотики, водитель, наркоман, сумы, под кайфом

Вы сейчас просматриваете новость " В Сумах водитель маршрутки под "кайфом" возил пассажиров". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В подъезде дома в Киеве мужчина умер от передозировки наркотиками

22 декабря 2018, 10:44

Тело нашли на лестнице в доме в Днепровском районе

В Киеве наркоман пытался ограбить оружейный магазин

15 декабря 2018, 14:21

Злоумышленник попытался вынести две сумки с товарами, но его задержала полиция

В Ровно водитель троллейбуса попался в состоянии наркотического опьянения

3 августа 2018, 13:46

Водитель троллейбуса был задержан копами с признаками наркотического опьянения

Боевик по кличке "Черный Ленин" взорвал интернет эпичным видео

18 июля 2018, 06:12

Видео эмоциональной речи боевика развеселило пользователей соцсетей

В Таиланде россиянин украл мотоцикл у пенсионера из Венгрии

23 июня 2018, 13:08

Турист также находился в стране по просроченной визе

В Харькове умер мужчина, которого переехал трамвай

5 июня 2018, 11:57

Медикам пришлось ампутировать мужчине ноги

Воспитание королей: что можно и что нельзя Джорджу и Шарлотте

Полина Уварова пыталась покончить с собой

Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

6 отечественных знаменитостей, вступивших в секту

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

Сколько заработали российские ФК за участие в еврокубках 2018/19

Дело не в Донбассе: в РФ объяснили, зачем Путину война в Украине

Стало известно, на сколько вырастут пенсии перед выборами
Загрузка...

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Сегодня, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

Вчера, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

Вчера, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

16 марта, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Дочь Ольги Сумской похвасталась роскошной фигурой в купальнике

Впервые за столько лет. Камалия похвасталась сменой имиджа

Переход на летнее время 2019 в Украине: когда переведут часы