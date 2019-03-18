В Сумах водитель маршрутки под "кайфом" возил пассажиров

Во время общения с правоохранителями 35-летний водитель едва держался на ногах и даже терял сознание

Фото: скриншот видео.

В Сумах водитель маршрутки под "кайфом" возил пассажиров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ff3/a53/5c8ff3a53ffc5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ff3/a53/5c8ff3a53ffc5.jpg 2019-03-18T21:43:00+02:00 Другие регионы Во время общения с правоохранителями 35-летний водитель едва держался на ногах и даже терял сознание

В Сумах патрульные полицейские задержали водителя маршрутки с признаками опьянения, который перевозил пассажиров; у него изъяли предположительно наркотическое вещество и устройства для его употребления.

Как сообщили в патрульной полиции Сум, 16 марта около 13.30 к экипажу патрульных обратилась женщина, которая сообщила, что стала свидетелем того, как на конечной остановке маршрутных транспортных средств на ул. Ковпака водитель в своей маршрутке употреблял наркотики.

Согласно сообщению, патрульные оперативно передали эту информацию всем экипажам. Через некоторое время похожий по приметам автомобиль патрульные остановили на ул. Вячеслава Чорновила. За рулем был 35-летний водитель, а в салоне находились около 10 пассажиров.

Во время общения стражи порядка заметили у водителя признаки наркотического опьянения и предложили ему пройти освидетельствование в медицинском учреждении. Услышав эти слова, водитель на несколько секунд даже потерял сознание, однако сообщил, что в медицинской помощи не нуждается.

"Во время проведения поверхностной проверки мы выявили у него бумажный сверток с измельченным растительным веществом, похожим на каннабис, и устройство для его употребления. К тому же, за сидением водителя стояло еще одно устройство с наслоением выявленного у него вещества", – отметил инспектор 4-й роты УПП в Сумской области Филипп Ворона.

Правоохранители вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Следователь изъял указанное вещество и предметы для направления на экспертизу. Самого же водителя доставили в медицинское учреждение, где он прошел медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения.

Сейчас патрульная полиция ожидает медицинское заключение, по результатам которого будет принято решение о привлечении мужчины к административной ответственности по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.

По факту выявления у него предположительно наркотического вещества, следователи открыли уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины. Продолжаются следственные действия.

Ранее в Ровно стражи порядка задержали водителя троллейбуса, который находился в состоянии наркотического опьянения. Как стало известно, 43-летний водитель коммунального транспорта странно вел себя за рулем, проявлял неадекватность и нарушал правило дорожного движения, а потому пассажиры вызвали полицию.

А в Запорожье патрульные полицейские остановили маршрутное такси, чтобы проверить техническое состояние транспорта и обнаружили, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

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