Покупка билетов на поезда в Украине уходит в онлайн

Через интернет продают уже больше половины проездных документов

/ Фото: Юрий Кузнецов

С начала 2019 года в Украине через интернет продано более 25 млн билетов на поезда. И по состоянию на конец октября уже 60% ж/д билетов реализовывалось через онлайн-сервисы. Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" (УЗ) Евгений Кравцов, который ранее анонсировал запуск 35 дополнительных поездов.

"С момента внедрения онлайн-продажи билетов в 2009 году через интернет уже оформлено почти 117 млн ​​билетов. Ежегодно мы наблюдаем увеличение популярности этой услуги. Так, еще год назад через интернет покупали 50% наших клиентов, а в 2017-м – 41%", - завил Кравцов.

Пресс-служба УЗ также напомнила, что билеты через интернет можно приобрести на все поезда внутреннего сообщения, поезда международного сообщения с Польшей, а также на поезд "Четыре столицы" Киев – Минск – Вильнюс – Рига. Покупая билет через интернет, пассажир самостоятельно выбирает нужный поезд, тип вагона и место. Онлайн можно оформить и льготные билеты.

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На международные поезда сообщением со странами СНГ пассажиры в могут оформить и оплатить проезд онлайн, но после этого они получают бланк заказа, который обязательно нужно обменять в железнодорожных кассах Украины на обычный билет.

Напомним, ранее билеты на 16 поездов в Украине начали продавать за 45 суток до отправления. Эти поезда отправляются в восточном направлении – в Луганскую и Донецкую области.

Новости "Сегодня" также рассказывали, какие услуги могут получить пассажиры "Укрзализныци":

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