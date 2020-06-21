Польша снимет ограничение по числу пассажиров на борту с 1 июля

Польша с 1 июля, когда планируют открыть внешние границы ЕС с другими странами, позволит самолетам выполнять рейсы с заполнением всех пассажирских мест. Об этом рассказала вице-премьер Польши Ядвига Эмилевич.

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Согласно постановлению польского правительства от 29 мая, в настоящее время самолет может перевозить одновременно "не больше пассажиров, чем половина максимального количества пассажирских мест, указанных в технической документации на самолет".

Однако с 1 июля эти ограничения могут отменить. По словам Эмилевич, регламент об отмене ограничений ожидает подписи премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Пассажирские ограничения отменят для регулярных и чартерных рейсов.

"С моей точки зрения, это очень важная информация для сферы туризма и отдыха. Для всех предприятий, предоставляющих услуги по выездному туризму. Для этих компаний рейсы, которые должны заполняться на 50 процентов, были убыточными. Если бы мы оставили эти ограничения, поляки не смогли бы свободно летать в те страны, которые уже сегодня открылись", – заявила Эмилевич.

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Требование обязательно носить маски на борту самолета остается в силе. Это касается пассажиров, а также стюардов.

Напомним, страны мира постепенно ослабляют действие карантина и пытаются наладить сообщение. Однако из-за того, что пандемия коронавируса развивалась в разные сроки и по различным сценариям, а также по причине отличия мер борьбы с ней, которые предпринимались властями государств, доступ во многие страны пока ограничен.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что польский авиаперевозчик LOT планирует с 1 июля возобновить выполнение международных рейсов из Варшавы. Компания опубликовала обновленную маршрутную сеть, которая включает Киев и еще 19 городов. Авиакомпания будет летать из Варшавы в украинскую столицу со 2 июля (аэропорт "Борисполь").

Украина запустила международное авиасообщение с 15 июня. Но большинство стран Евросоюза оставляют ограничения для въезда. Как происходило восстановление регулярных полетов – смотрите в сюжете.

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