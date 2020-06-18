Польская авиакомпания будет выполнять рейсы из Варшавы в Киев и еще в 19 городов

Рейсы запустят со 2 июля, однако новый график не гарантирует выполнения рейса

После того, как авиакомпания Wizz Air заявила о начале работы своей базы в аэропорту "Киев", польский авиаперевозчик LOT сообщил, что планирует с 1 июля возобновить выполнение международных рейсов из Варшавы. Компания опубликовала обновленную маршрутную сеть, которая включает Киев, пишет Avianews.

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Авиакомпания будет летать из Варшавы в украинскую столицу со 2 июля (аэропорт "Борисполь").

Полеты будут выполняться пять раз в неделю – по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

В LOT отметили, что текущая сеть маршрутов действительна до 14 июля 2020 года. Она пока не включает рейсы из Варшавы во Львов, Одессу, Харьков и аэропорт Киев, которые обслуживались до начала кризиса.

Маршрутная сеть LOT из Варшавы с 1 июля:

Киев;

Тбилиси;

Вильнюс;

Осло;

Амстердам;

Дюссельдорф;

Брюссель;

Барселона;

Берлин;

Прага;

Вена;

Будапешт;

Бухарест;

Варна;

Сплит;

Дубровник;

Задар;

Подгорица;

Керкира;

Ханья

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Пассажирам перед бронированием билетов следует учитывать, что новый график не гарантирует выполнения рейса. Ранее другие авиакомпании, среди которых Lufthansa, Austrian Airlines и Czech Airlines вносили Киев в свое новое расписание, однако фактический запуск полетов задерживался.

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Помимо этого, неизвестно, когда гражданам третьих государств разрешат въезд на территорию ЕС и Шенгенской зоны. По рекомендации Еврокомиссии, это будет происходить с 1 июля на основании зеленого списка государств. Украина сейчас в него не входит.

А руководство конкретной страны может ограничить на полеты в последний момент. Так, постановление о запрете полетов из Украины в Польшу с 17 июня до 30 июня польское правительство издало накануне, 16 июня, менее чем за сутки до начала действия.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что страны мира постепенно ослабляют действие карантина и пытаются наладить сообщение. Однако из-за того, что пандемия коронавируса развивалась в разные сроки и по различным сценариям, а также по причине отличия мер борьбы с ней, которые предпринимались властями государств, доступ во многие страны пока ограничен.

Напомним, авиакомпания МАУ открыла продажи на авиарейсы Киев – Амстердам и Киев – Париж, которые станут первыми регулярными направлениями авиакомпании после ослабления ограничений на международное авиасообщение.

Международный аэропорт "Киев" им. Сикорского открылся для регулярных международных рейсов.

Напомним, несмотря на то, что Украина может возобновить международное авиасообщение раньше, все будет зависеть от того, когда откроют свои границы для иностранцев другие страны.

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