Порошенко рассказал General Electric о Бескидском тоннеле

Президент Петр Порошенко провел встречу с руководством компании General Electric. Глава государства сообщил об открытии Бескидского железнодорожного тоннеля. Встреча прошла в преддверии заседания Национального инвестиционного совета.

По словам Порошенко, открытые тоннеля расширит транспортные и экспортные возможности Украины. Напомним, 24 мая во Львовской области на перегоне "Бескид – Скотарское" открыли Бескидский тоннель, на строительство которого было потрачено четыре года и около трех миллиардов гривен.

"Собеседники также обсудили реализацию контракта, который был заключен в начале года между ОАО "Укрзализныця", ОАО "Укрэксимбанк" и "General Electric US" по закупке, модернизации, лизинга локомотивов", – сообщила пресс-служба президента Украины.

Кроме того, вице-президент General Electric Джейми Миллер также поприветствовала ход реформ в Украине, которые способствуют развитию страны.

Во время встречи также речь шла об участии General Electric в реализации других проектов, в частности по реализации проекта сельской медицины.

Напомним, ранее в "Укрзализныце" объяснили, когда получат локомотивы General Electric. Всего за 15 лет General Electric модернизирует до 75 локомотивов и поставит в Украину до 225 тепловозов Evolution.