Порошенко рассказал General Electric о Бескидском тоннеле

Сегодня, 08:43

Глава государства обсудил совместные проекты Украины с американской компанией

Петр Порошенко и Джейми Миллер. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко и Джейми Миллер. Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко провел встречу с руководством компании General Electric. Глава государства сообщил об открытии Бескидского железнодорожного тоннеля. Встреча прошла в преддверии заседания Национального инвестиционного совета.

По словам Порошенко, открытые тоннеля расширит транспортные и экспортные возможности Украины. Напомним, 24 мая во Львовской области на перегоне "Бескид – Скотарское" открыли Бескидский тоннель, на строительство которого было потрачено четыре года и около трех миллиардов гривен.

"Собеседники также обсудили реализацию контракта, который был заключен в начале года между ОАО "Укрзализныця", ОАО "Укрэксимбанк" и "General Electric US" по закупке, модернизации, лизинга локомотивов", – сообщила пресс-служба президента Украины.

Кроме того, вице-президент General Electric Джейми Миллер также поприветствовала ход реформ в Украине, которые способствуют развитию страны.

Во время встречи также речь шла об участии General Electric в реализации других проектов, в частности по реализации проекта сельской медицины.

Напомним, ранее в "Укрзализныце" объяснили, когда получат локомотивы General ElectricВсего за 15 лет General Electric модернизирует до 75 локомотивов и поставит в Украину до 225 тепловозов Evolution.
строительство, Порошенко, инфраструктура, бескидский тоннель, General Electric

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко рассказал General Electric о Бескидском тоннеле". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Первый поезд, Порошенко и трембиты: как Украина открывала Бескидский тоннель через Карпаты

Вчера, 18:09

"Окно в Европу" строили четыре года; тонннель стал крупнейшим инфраструктурным проектом последних лет

Запад

Как все начиналось. Фото: Т. Самотый

Стройка века: во Львовской области открывают Бескидский тоннель

Вчера, 11:37

Этот проект "Укрзализныци" стал самым грандиозным за годы независимости страны
Загрузка...
Загрузка...