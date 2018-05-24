"Открытие" года: через Бескидский тоннель пустили первый поезд

Сегодня, 16:22

Новый тоннель сможет пропускать более сотни  пар поездов в сутки, что вдвое больше прежнего


Во время открытия тоннеля. Фото: соцсети, ЛОГА

Во время открытия тоннеля. Фото: соцсети, ЛОГА

Во время открытия тоннеля. Фото: соцсети, ЛОГА

Во время открытия тоннеля. Фото: соцсети, ЛОГА

Во время открытия тоннеля. Фото: соцсети, ЛОГА

Во время открытия тоннеля. Фото: соцсети, ЛОГА

Во время открытия тоннеля. Фото: соцсети, ЛОГА

Во Львовской области сегодня, 24 мая, на перегоне "Бескид – Скотарское" регионального филиала "Львовская железная дорога" открыли новый Бескидский тоннель, на строительство которого было потрачено четыре года и около трех миллиардов гривен.

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"Бескидский тоннель, который мы сегодня открываем – крупнейший инфраструктурный проект, реализованный у нас в стране на протяжении последних десятилетий. Его строительство пришлось на последние четыре с половиной года, когда мы защищаем страну от российской агрессии. И в то же время – находим силы и ресурсы для модернизации нашего государства", – сказал Президент Петр Порошенко во время официальной церемонии открытия нового железнодорожного тоннеля.

Этот тоннель, по словам президента, является новейшим, самым сложным и  наиболее нужным Украине. Ведь 60% экспортных грузов в сторону ЕС проходит именно через этот путь.


"Сегодня, когда подписано соглашение о всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС, когда подписано Соглашение об ассоциации с ЕС, когда подписан безвизовый режим с ЕС, когда на 20-25% возрастает экспорт в страны ЕС, это было, как горловина бутылки – если не расширить, то не пойдет", – сказал Порошенко, подчеркивая необходимость создания тоннеля.

Добавим, длина Бескидского тоннеля – 1764 метра. Это второй по длине железнодорожный тоннель в Украине. Расположен в Украинских Карпатах, на Бескидском перевале и относится к пятому Панъевропейскому транспортному коридору, который соединяет Львов и Триест (Италия). Об этом сообщают в пресс-службе ЛОГА.

Тоннель является важной логистической составляющей маршрутов экспорта украинской продукции в Евросоюз. Новый тоннель сможет пропускать более 100 пар поездов в сутки, тогда как старый, лишь 47. Это позволит в несколько раз увеличить масштабы перевозок по железной дороге через Карпаты и открыть новые возможности выхода товаров на европейские рынки в направлении Италии, Словении, Венгрии и Словакии.

Новый Бескидский тоннель построили на замену старому, действовавшему с 1886 года.

Ранее мы писали прямо со стройки о том, как продвигается создание  тоннеля. А  в начале боевых действий на Донбассе  на строительстве возникали вынужденные паузы — у подрядчика случались перебои со взрывчаткой. Но через какое-то время взрывчатку  разрешили покупать ее за рубежом.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян прогнозировал, что Бескидский тоннель откроют в 2017 году, однако этого не произошло.
строительство, экспорт, ЕС, Порошенко

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Источник:

"Сегодня"

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