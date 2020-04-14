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Прибытие "Мрии" в Варшаву вызвало ажиотаж: фото и видео приземления

14 апреля, 16:46

Денис Беспалов

Приземление Ан-225 в столице Польши стало целым информационным явлением

Прибытие в Варшаву самого большого в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия", который привез медицинский груз из Китая, вызвало большой ажиотаж. Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Опока.

"Приземление "Мрии" в Варшаве стало целым информационным явлением. Полмиллиона просмотров за два часа, лайки, комментарии, шеры. И это не из-за полезного груза, а из-за статуса самолета – крупнейший в мире. Уникальный инструмент культурной и экономической дипломатии, который еще и деньги зарабатывает", – написал он.

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При этом журналист указал, на одну важную деталь – в большинстве сообщений польских медиа о "Мрие" упоминалось советское "происхождение гиганта".

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Ранее сообщалось, что Ан-225 "Мрия" присоединился к пяти "Русланам" компании "Авиалинии Антонова", которые доставляют из Китая медицинские средства для борьбы с коронавирусом.

Часть своих рейсов они выполняют в рамках программы стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО и ЕС.

Как известно, самолет Ан-225 "Мрия" способен перевозить грузы весом до 250 т. Взлетный вес "Мрии" достигает фантастической величины – 640 т.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай Польша мрия Ан-225 коронавирус

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