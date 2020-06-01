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Продажа билетов на поезд: что сделано для комфорта пассажиров

1 июня, 17:46

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Железная дорога увеличила сроки предварительной продажи билетов

В Украине, где возобновилось железнодорожное сообщение, с 1 июня, на ряд поездов билеты можно приобрести заранее – за 90 суток до даты отправления. Об этом рассказали в пресс-службе "Укрзализныци" (УЗ).

"Для удобства пассажиров с 1 июня билеты на ряд поездов можно приобрести за 90 суток до даты отправления. Увеличение срока продажи проездных документов с 45-60 суток до 90 суток даст возможность пассажирам значительно эффективнее планировать свои поездки, а "Укрзализныце" – гибко реагировать на спрос и заранее назначать поезда на наиболее популярные даты и направления", – отметили в УЗ.

В частности, за 90 суток до даты отправления уже можно купить билеты на первые 7 поездов:

  • №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка;
  • №7/8 Киев – Ивано-Франковск;
  • №9/10 Киев – Мариуполь;
  • №11/12 Киев – Новоалексеевка;
  • №29/30 Киев – Ужгород;
  • №711/712 Киев – Константиновка;
  • №765/766 Киев – Херсон.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "Укрзализныця", которая собирается запустить поезда в западные области, начала продажу билетов на плацкартные вагоны, которые будут курсировать в составе пассажирских поездов дальнего следования с 1 июня 2020 года.

Первый после ослабления карантина поезд отправился из Киева в Константиновку, это рейс "Интерсити+". Видео отправления опубликовала пресс-служба "Укрзализныци".

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Укрзализныця билет железная дорога билеты на поезд

Источник: Сегодня

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