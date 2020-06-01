Продажа билетов на поезд: что сделано для комфорта пассажиров

В Украине, где возобновилось железнодорожное сообщение, с 1 июня, на ряд поездов билеты можно приобрести заранее – за 90 суток до даты отправления. Об этом рассказали в пресс-службе "Укрзализныци" (УЗ).
"Для удобства пассажиров с 1 июня билеты на ряд поездов можно приобрести за 90 суток до даты отправления. Увеличение срока продажи проездных документов с 45-60 суток до 90 суток даст возможность пассажирам значительно эффективнее планировать свои поездки, а "Укрзализныце" – гибко реагировать на спрос и заранее назначать поезда на наиболее популярные даты и направления", – отметили в УЗ.
В частности, за 90 суток до даты отправления уже можно купить билеты на первые 7 поездов:
- №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка;
- №7/8 Киев – Ивано-Франковск;
- №9/10 Киев – Мариуполь;
- №11/12 Киев – Новоалексеевка;
- №29/30 Киев – Ужгород;
- №711/712 Киев – Константиновка;
- №765/766 Киев – Херсон.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "Укрзализныця", которая собирается запустить поезда в западные области, начала продажу билетов на плацкартные вагоны, которые будут курсировать в составе пассажирских поездов дальнего следования с 1 июня 2020 года.
Первый после ослабления карантина поезд отправился из Киева в Константиновку, это рейс "Интерсити+". Видео отправления опубликовала пресс-служба "Укрзализныци".
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