В продажу поступили плацкартные билеты на поезда: названы условия

Пока в вагонах будет продаваться только 50% мест

"Укрзализныця", которая собирается запустить поезда в западные области, начала продажу билетов на плацкартные вагоны, которые будут курсировать в составе пассажирских поездов дальнего следования с 1 июня 2020 года. Как сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныця" Иван Юрик, в этих вагонах будет продаваться 50% мест.

"Мы пошли навстречу пассажирам, понимая, что не каждый может позволить себе оплатить поездку в вагоне купе или СВ. В продаже будут присутствовать билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место", – рассказал он.

В частности, открыта продажа билетов в 20 плацкартных вагонах в составе поездов:

№98/97 сообщением Киев – Ковель (10 вагонов);

№125/126 Киев – Константиновка (3 вагона);

№10/9 Киев – Мариуполь (1 вагон);

№102/101 Киев – Херсон (6 вагонов).

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Топ-менеджер напомнил, что в купейных вагонах реализуется 50% мест, а также сообщил, что в случае путешествия семьей в поезде есть возможность обратиться к проводнику с просьбой размещения в одном купе, ведь члены семьи находятся в постоянном контакте.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что с сегодняшнего дня, 1 июня, в Украине возобновились пассажирские железнодорожные перевозки. В стране пока назначено 42 пары поездов по 25 направлениям (обычно курсировало 185 пар).

Первый после ослабления карантина поезд отправился из Киева в Константиновку, это рейс "Интерсити+". Видео отправления опубликовала пресс-служба "Укрзализныци".

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