Украинцам разрешили следить за финансированием ремонта дорог в онлайне

Доступ открыли к данным по каждой трассе

Фото: Алексей Филипов, Сегодня

Украинцам разрешили следить за финансированием ремонта дорог в онлайне //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f78/df5/5c8f78df50889.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f78/df5/5c8f78df50889.jpg 2019-03-27T11:36:41+02:00 Транспорт Доступ открыли к данным по каждой трассе

В Украине заработал интернет-портал, который позволяет следить за финансированием строительства и ремонта дорог. Об этом сообщила пресс-служба офиса эффективного регулирования (BRDO). Портал разработали совместно с Министерством инфраструктуры.

Портал отображает, как тратятся бюджетные деньги на ремонт дорог по областям, какие тендеры объявляются и т.д..В частности, открыта такая информация:

ремонт дорог в разрезе областей и дорог государственного и местного значения;

средства, потраченные на безопасность движения;

тендеры, которые были объявлены и проведены в областях;

средства, которые фактически были потрачены заказчиками.

"Водители и общественность получают доступ к информации по каждой дороге на карте – что запланировано, сколько это стоит, кто проводит работы, кто отвечает за текущее состояние, возможность обратной связи. Бизнес получает информацию о планах строительства/ремонта дорог, заказчиков и тендеров", – пояснили в BRDO.

По данным BRDO, в 2018 году на украинские дороги потратили более 35 млрд грн. В 2019 всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости Украины Однако большая часть дорог (около 95%) остается в неудовлетворительном состоянии. При этом 40% — требуют полного восстановления.

Специалисты напомнили, что каждый автомобилист с каждого литра топлива платит 0,21 евро акцизного сбора. Из них 0,16 евро направляются в Дорожный фонд, откуда 35% идут на местные дороги, 60% — на трассы государственного и международного значения, 5% — на финансирование безопасности движения. При этом "Укравтодор" отвечает только за дороги государственного и международного значения.

Ранее мы также рассказывали о том, как украинские водители попадают в ДТП из-за ям на дорогах:

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