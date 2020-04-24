Речные перевозки заработают по-новому: Рада дала добро

Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект 1182-1-д "О внутреннем водном транспорте", который президент Владимир Зеленский поручал принять еще в 2019 году. "За" проголосовали 243 народных депутата при необходимом для принятия решения минимум в 226 голосов.

Как заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, закон дает старт реформе речных перевозок. Глава профильного ведомства рассчитывает, что Днепр после проведения такой реформы превратится "в мощную транспортную артерию", а в Украине в целом появится "эффективная речная логистика". Также Криклий подчеркнул, что при подготовке законопроекта ко второму чтению будут учтены предложения бизнеса.

"Речные перевозки – самый дешевый и самый экологичный способ доставки грузов. Поэтому восстановление эффективных внутренних водных путей – один из основных приоритетов <...> Принятие этого закона в целом позволит увеличить поток грузов до 30 млн тонн в год. <...> Этот закон крайне необходим, ведь без него не состоится реформа речных перевозок", – цитирует Криклия пресс-служба Кабинета министров.

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Кроме того, Украина сможет сэкономить на ремонте дорог, уверен министр. "1 млн тонн грузов, перенаправленный с наземного транспорта на реки, уменьшает расходы на ремонт дорог на 1 млрд гривен в течение четырех лет", – подсчитал Криклий.

Законопроект также предусматривает создание Государственного фонда развития внутренних водных путей. Он нужен для работы судоходных шлюзов на Днепре и возможности повышения пропускной способности реки. Такие новшества пригодятся не только для перевозки грузов, но и обеспечат развитие пассажирских перевозок, в том числе, международных, уверены в Кабмине.

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Кроме этого, по словам Криклия, принятие законопроекта в целом позволит:

стимулировать судостроение, восстановить украинские предприятия и создать новые рабочие места;

либерализовать рынок, допустив суда под иностранным флагом, стимулировать международную торговлю;

развить водный путь между Украиной и Беларусью Е-40 , который сможет дать дополнительные 7 млн ​​тонн грузов в год на Днепре;

, который сможет дать дополнительные 7 млн ​​тонн грузов в год на Днепре; дерегулировать отрасль введением бесплатного прохождения шлюзов и частичным освобождением судов внутреннего плавания от сборов в морских портах;

упростить административные процедуры при регистрации судов и выдачи квалификационных документов;

ввести европейские нормы, а также привлечь новые иностранные инвестиции.

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Как известно, подготовленный Министерством инфраструктуры законопроект "О внутреннем водном транспорте" был единогласно поддержан Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам транспорта еще 9 декабря 2015 года. Законопроект был направлен в Раду в августе 2015 года, но уже в сентябре документ был отозван, а в ноябре того же года Рада получила доработанный законопроект.

Тогда документ предусматривал создание Администрации внутренних водных путей Украины, которая, помимо содержания водных путей, должна заниматься эффективным использованием стратегических объектов внутреннего водного транспорта. Кроме того, предполагалось введение единого целевого речного сбора и упразднение ряда других сборов с целью упрощения организации судоходства по внутренним водным путям страны, а также открытие рек для невоенных судов под иностранным флагом.

А в эфире телеканала "Украина 24" Владислав Криклий также рассказывал, сколько километров бездорожья собираются превратить в трассы европейского уровня:

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