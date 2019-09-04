Ремонт дорог: глава "Укравтодора" рассказал, от чего пока нельзя отказаться

"Укравтодор" пока что не планирует отказываться от ямочного ремонта – это произойдет постепенно. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак в интервью сайту "Сегодня".

"Пока ямочный ремонт – украинская необходимость. Мы называем это аварийным ремонтом. Во всем мире аварийный ремонт проводится: когда появляется трещина, ямка после зимы, или ДТП – дорожная служба срочно устраняет эти недостатки. Но в Украине существует проблема с аварийными ремонтами. Дорога должна постоянно содержаться: зимой ее чистят от снега, если появляется трещинка – ее заливают. В Украине этого не делали. Когда будем увеличивать объем отремонтированных дорог, соответственно, будем эти дороги содержать. Объемы аварийного ремонта будут уменьшаться. Но, так или иначе, еще несколько лет ямочный ремонт будет оставаться вынужденной необходимостью, чтобы обеспечить проезд. Ведь когда появляются ямы, а средств на полноценный ремонт этой дороги нет, мы должны обеспечивать безопасный проезд. Люди все равно будут ехать по этой дороге, ведь другой нет", – объяснил Новак.

Читайте полный текст интервью со Славомиром Новаком на сайте "Сегодня"

Напомним, о том, что Украина откажется от ямочного ремонта дорог, заявлял экс-премьер-министр Владимир Гройсман. Он отмечал, что капитальный ремонт более предпочтителен, ведь при нем есть гарантия. Впрочем, Гройсман тогда говорил именно о постепенной отмене аварийного ремонта.

Всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости Украины. Однако для восстановления всех автомобильных путей нужно более триллиона гривен – столько составляет доходная часть всего госбюджета бюджета, в проекте сметы на 2019 год. Кроме того, на капремонт всех украинских дорог государственного значения нужно 59 лет.

Ремонтировать дороги в 2019 году начали с февраля:

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