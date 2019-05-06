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Рейс Киев – Ужгород отменяется: самолеты летали только два месяца

6 мая, 13:12

В компании "Мотор Сич" объяснили решение об отмене рейса

Фото: Министерство инфраструктуры Украины
Фото: Министерство инфраструктуры Украины.

Рейс Киев – Ужгород, который запустили 15 марта, отменяют через два месяца после начала полетов.

Последний рейс будет осуществлен 10 мая, а 17 мая компания "Мотор Сич" официально прекратит выполнение рейсов на маршруте. Об этом сообщило Mukachevo.net со ссылкой на контактный центр "Мотор Сич".

Такое решение в компании объяснили нерентабельностью рейсов в направлении Закарпатья. Билет на рейс стоит от двух тысяч гривен. Кроме того, маршрут предусматривает двухчасовую пересадку во Львове.

Напомним, авиарейс Киев – Ужгород открывали лично министр инфраструктуры Владимир Омелян и президент Петр Порошенко.


До марта 2019 года аэропорт "Ужгород" принимал только чартерные и экстренные рейсы. Регулярных рейсов из аэропорта не было последние десять лет. Их периодически назначают, а потом отменяют.

К тому же в 2017 году Европейский Союз запретил полеты в аэропорт "Ужгород", который к тому времени уже не принимал регулярные рейсы. Причиной для такого решения стало то, что из-за близости аэропорта к границе Словакии самолеты при взлете и посадке нарушали воздушное пространство страны. 

Также сообщалось, что после ремонта взлетной полосы аэропорт "Ужгород" сможет принимать крупногабаритные самолеты класса Boeing и Airbus

Подробнее о перспективах развития небольших воздушных гаваней Украины читайте на сайте "Сегодня" в материале "Будущее региональных аэропортов: когда украинцы смогут летать из областных центров".

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Тег ужгород, рейсы, авиа, мотор сич

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