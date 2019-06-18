Ryanair начал летать из Харькова, на очереди – Одесса
Лоукостер расширят украинскую географию полетов
Лоукостер Ryanair, который работает в Киеве и Львове с 2018 года, начал полеты из Харькова. Так, 17 июня авиакомпания осуществила первый рейс Харьков – Краков, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"После того как Львов и Киев стали абсолютно привычными аэропортами для пассажиров Ryanair, а многим уже кажется, что так было всегда, а не с 2018 года, – пора Харькова", – написал Омелян на своей странице в Facebook, уточнив, что цены на билеты стартуют от 12 евро.
Кроме того, министр анонсировал, что 19 июня Ryanair откроет рейсы из Одессы. А системы онлайн-бронирования также позволяют судить о том, что с 27 октября Ryanair запустит рейсы Харьков – Вильнюс и Харьков – Познань.
Ранее сообщалось, что украинский лоукостер SkyUp начнет летать из Киева во Львов с билетами от 500 гривен. Полеты будут осуществляться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам.
При этом новости "Сегодня" разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:
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