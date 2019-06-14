SkyUp начнет летать из Киева во Львов с билетами от 500 гривен

Авиабилеты уже доступны для бронирования на официальном сайте авиакомпании

Фото: SkyUp Airlines / Facebook.

Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines с 28 октября 2019 года начнет летать из Киева во Львов. Билеты уже доступны на официальном сайте авиакомпании.

При бронировании билета на 28 октября из международного аэропорта "Борисполь" во Львов стоимость составляет от 502 гривен, а обратный билет предлагается по цене от 496 гривен.

Полеты будут осуществляться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам.

Скриншот сайта SkyUp Airlines

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 24 мая Барышевский районный суд Киевской области предписал приостановить действие лицензии SkyUp Airlines на хозяйственную деятельность.

Позже премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству инфраструктуры обеспечить защиту клиентов SkyUp в связи с решением суда, а Минюсту – подготовить официальные письма о сложившейся ситуации ко всем органам судебной власти.

В свою очередь министр инфраструктуры Владимир Омелян ультимативно отреагировал на решение суда по SkyUp и заверил, что авиакомпания продолжит работу.

Журналисты ранее разбирались, что изменит появление бюджетного авиаперевозчика SkyUp и сможет ли он действительно функционировать как лоукостер в украинских реалиях.

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