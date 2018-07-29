С 2019 года дороги в Украине будут ремонтировать с 10-летней гарантией

В этом году подрядчики ремонтируют дороги с пятилетней гарантией, со следующего года гарантия будет в два раза больше. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Однако гарантия касается пока капитального строительства. Это значит, что любые дефекты на новой дороге подрядчик ликвидирует за свой счет.

"В первую очередь, это касается капитального строительства. Но мы уже требуем, чтобы гарантия предоставлялась и на средний и текущий ремонт тоже. С текущим немножко хуже, потому что это самый дешевый ремонт, и здесь высокую гарантию получить невозможно, ведь мы не вмешиваемся в дорожную основу. Минимальная гарантия этого года – 5 лет, со следующего – 10", – рассказал Владимир Омелян.

Также министр сообщил, что в этому году пройдут тендерные процедуры на строительство первой платной дороги Львов-Краковец. Следующими проектами могут стать объездная вокруг Киева, дороги Киев-Белая Церковь, Николаев-Херсон-Одесса.

Правительство собирается ужесточить контроль за ремонтом дорог. Строителями придется за свой счет устранять ошибки, допущенные при ремонте. Как сообщалось, некоторые области еще не начали осваивать деньги и ремонтировать дороги. Это, например, Черкасская, Николаевская области.

Подробнее о готовящихся изменениях читайте на сайте "Сегодня" в полном тексте интервью с Владимиром Омеляном: "Мы строим больше дорог, чем в некоторых странах ЕС".