Шмыгаль сказал, когда могут открыть метро и запустить междугородный транспорт

Вопрос о запуске метро и междугородного сообщения будет рассматриваться после того, как Украина пройдет пик заболевания COVID-19. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, который ранее рассказал о плане спасения бизнеса в Украине.

"Метро и междугородный транспорт – это очень важный вопрос. Пока мы не прошли этот пик, то представьте, как два миллиона людей собираются в вагонах – очень близкий контакт. Метро и междугородный транспорт могут стать катализатором распространения заболевания", - сказал он.

По словам премьера, пока сложно прогнозировать, когда будет запущено метро и восстановлено междугороднее сообщение. Возможно, это произойдет еще до середины лета.

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Также премьер отметил, что карантин, который действует в Украине до 22 мая, будет продлен. Пока Украина находится на пике заболеваемости, отметил он.

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"Сейчас мы находимся на пике заболеваемости. Мы идем ровно последние семь-восемь дней. У нас не увеличивается количество больных процентно. Мы даже немного падаем по количеству соотношения заболевавших к тем, кто уже болеет. Мы все еще не имели никакого дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысило или было бы равно количеству заболевших. Это очень важный этап переломный, когда мы будем понимать, что прошли пик", - указал глава правительства.

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 16 023 случаев заражения коронавирусом, умерли 3 373 человек, выздоровели 425.

Как известно, карантин в Украине продлили до 22 мая, но с 11 мая ряд ограничений ослабили.

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