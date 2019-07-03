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Ситуация нормализуется: в SkyUp рассказали о задержках рейсов

3 июля, 13:22

Во вторник было выполнено большинство рейсов, задержались только два

Фото: SkyUp Airlines / Facebook
Фото: SkyUp Airlines / Facebook.

Украинской бюджетной авиакомпании SkyUp Airlines 2 июля удалось нормализовать работу после того, как днем ранее у двух самолетов возникли неисправности, и пришлось отложить вылет 18 рейсов.

Об этом написал акционер авиакомпании Александр Альба на своей странице в Facebook вечером во вторник.

"Ситуация нормализуется. Из запланированных 33 рейсов, задержались два: из Киева в Хургаду и из Киева в Шарм-эль-Шейх [в Египте]… Пассажиры этих рейсов своевременно проинформированы о задержках и ожидаемом времени вылетов", – отметил он.

Комментируя ситуацию в понедельник, Альба рассказал, что задержки коснулись 3143 пассажиров в аэропортах Киева, Львова и Харькова, а расходы на запчасти и ремонт самолетов составили  17,7 тыс. долларов.

"В такую экстремальную жару тяжело не только людям, но и технике, что, конечно, не снимает с нас ответственности. Компания работала в круглосуточном режиме, чтобы максимально быстро вернуться в график", – добавил акционер.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что украинские туристы застряли в аэропорту Катании на итальянской Сицилии. Полтора дня люди провели "на чемоданах". Их рейс PQ672 авиакомпании SkyUp, который должен был вылететь в Киев в 18:40 30 июня, переносили минимум пять раз.

Позже в SkyUp объяснили, что борт не смог выполнить рейс вовремя, поскольку система воздушных сигналов не выдавала корректной информации.


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Тег Египет, авиа, SkyUp

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Источник:

Сегодня

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