Украинские туристы застряли в аэропорту на Сицилии

Часть пассажиров отказались ехать в отель

В разгар туристического сезона в Украине вновь возникают проблемы с организацией перелетов. Недавно сообщалось о задержке 11 рейсов на курорты и обратно, а теперь украинские туристы застряли в аэропорту Катании на Сицилии.

Уже второй день путешественники проводят "на чемоданах". Их рейс PQ672 компании SkyUp, который должен был вылететь в Киев в 18:40 30 июня, переносили минимум пять раз. К слову, прямой рейс на Сицилию авиакомпания запустила как раз к туристическому сезону 2019 года.

Как сообщил один из пассажиров – Андрей Деревянко – ночью людям предложили поехать в отель. Но некоторые туристы остались в аэропорту ждать утешительных новостей об утреннем рейсе, но около 9 утра вылет снова перенесли. Причины задержки, по словам туристов, неизвестны. Представитель компании-перевозчика компенсировал инцидент сендвичами.

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По словам Деревянко, на информационном табло в аэропорту запланированных на ближайшее время рейсов в Киев нет.

Сайт "Сегодня" пытается связаться с представителями авиакомпании, чтобы прояснить ситуацию.

Напомним, летом-2018 года по Украине уже "прокатилась" серия скандалов с застрявшими в аэропортах туристами. После этого были проведены проверки туроператоров, а требования к нем ужесточились.

После этого Миниэкономразвития обнародовало официальную памятку для туристов, в которой объяснило, как проверить туроператора перед отпуском.

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