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SkyUp сообщили о задержке 18 рейсов: названы направления

1 июля, 17:27

По словам пресс-службы, задержки связаны с техническими неисправностями самолетов

Фото: Pixabay

В понедельник, 1 июля 2019 года, ряд самолетов SkyUp вылетают с задержками. Ранее мы писали о том, что украинские туристы застряли в аэропорту Катании на Сицилии. Теперь стало известно, что задержки связаны с тем, что у самолетов были обнаружены неисправности. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Так, задерживаются следующие рейсы:

PQ 671 "Киев (Борисполь) – Катания"

PQ 672 "Катания – Киев (Борисполь)"

PQ 4413 "Киев (Борисполь) – Анталия"

PQ 4414 "Анталия – Киев (Борисполь)"

PQ 7801 "Киев (Борисполь) – Тиват"

PQ 7802 "Тиват – Киев (Борисполь)"

PQ 7109 "Киев (Борисполь) – Шарм–эль–Шейх"

PQ 7110 "Шарм–эль–Шейх – Киев (Борисполь)"

PQ 421 "Киев (Борисполь) – Батуми"

PQ 422 "Батуми – Киев (Борисполь)"

PQ 3101 "Киев (Борисполь) – Монастир"

PQ 3102 "Монастир – Киев (Борисполь)"

PQ 7011 "Киев (Борисполь) – Хургада"

PQ 7012 "Хургада – Киев (Борисполь)"

PQ 3121 "Харьков — Монастир"

PQ 3122 "Монастир – Харьков"

PQ 434 "Тбилиси – Киев (Борисполь)"

PQ 433 "Киев (Борисполь) –Тбилиси"

В авиакомпании уточнили, что работают над тем, чтобы пассажиры осуществили полеты как можно быстрее.

Напомним, Полтора дня путешественники провели "на чемоданах". Их рейс PQ672 компании SkyUp, который должен был вылететь в Киев в 18:40 30 июня, переносили минимум пять раз. К слову, прямой рейс на Сицилию авиакомпания запустила как раз к туристическому сезону 2019 года.


Массовые задержки рейсов происходили и ранее. Так, в мае туристическая компания Join UP! сообщила о задержке 11 рейсов из Украины на Кипр, в Турцию, Египет и обратно.

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Тег задержка, рейсы, причина, авиакомпания, SkyUp

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