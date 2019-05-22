Сколько новых авиамаршрутов появилось в Украине: данные за три года

Омелян подвел итоги работы украинского авиарынка с 2016-го по 2018 годы

Фото: "Мотор Сич" / Facebook.

Четырнадцать новых авиакомпаний начали работать на рынке Украины с 2016 года по 2018-й, открыто 109 новых авиамаршрутов. Об этом говорится на инфографиках, которые 22 мая разместил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

Отмечается, что за три года была восстановлена работа десяти украинских аэропортов.

Инфографика: Владимир Омелян / Facebook

По данным министра, общий рост пассажиропотока в аэропортах страны составил 92%, доля лоукостов в международном направлении – 30%, а стоимость самого дешевого билета в страны Европейского Союза – пять евро.

На одной из инфографик указано, что аэропорты Украины за три года обслужили почти 50 млн пассажиров: в 2016 году – 12,9 млн человек, в 2017-м – 16,5 млн человек, а в 2018-м – 20,5 млн человек.

Инфографика: Владимир Омелян / Facebook

Также отмечается, что объем перевозки грузов за указанный период вырос на 45% – до 256 тысяч тонн.

Инфографика: Владимир Омелян / Facebook

Напомним, по данным Госавиаслужбы, в 2019 году пассажиропоток в аэропортах Украины продолжил расти. Количество пассажиров, которые воспользовались услугами украинских аэропортов в январе-марте 2019 года, увеличилось на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 4,42 млн человек.

При этом развиваются и региональные аэропорты. Только в марте пассажиропоток в международном аэропорту "Львов" увеличился на 59,2% по сравнению с мартом прошлого года и составил 133,9 тыс. человек.

Ранее Омелян объяснил сайту "Сегодня", почему украинцы летают на старых самолетах:

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