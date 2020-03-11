SkyUp рассказала, какие рейсы перенесут из-за эпидемии коронавируса

Украинская авиакомпания SkyUp внесла изменения в полетную программу в Италию и Израиль в связи с распространением эпидемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В связи с распространением эпидемии коронавируса, а также усилением мер по ее ограничению разными странами, в частности Италией и Израилем, авиакомпания SkyUp Airlines сокращает полетную программу в эти страны", – говорится в сообщении.

По некоторым направлениям старт полетной программы переносится на начало лета, по иным – будет сокращено количество рейсов.

По маршруту Львов – Тель-Авив будут отменены рейсы с вылетом 19, 26, 30 марта, 2, 6, 13 апреля. Будут также отменены рейсы по маршруту Запорожье – Тель-Авив с вылетом 15, 22, 29 марта, 5, 12 апреля.

Полностью отменяется полетная программа по маршруту Харьков – Тель-Авив, старт которой был запланирован на 29 марта.

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Вместе с тем SkyUp перенесла начало полетов из Киева в Рим, Бергамо, Болонью и Пизу – на 1 июня 2020 года; из Киева в Бари – на 1 мая; из Львова в Рим и Бергамо – на 1 июня.

В то же время выполнение рейсов в Неаполь продолжится без изменений.

Старт полетов в Римини и Ламецию-Терме, запланированный на 30 мая, а также в Катанию (начало 26 мая) пока остается без изменений.

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В авиакомпании также рассказали, что билеты на отмененные рейсы можно будет бесплатно обменять на другие даты или получить полное возмещение стоимости.

В случае отмены рейса авиакомпания предоставит бесплатное изменение даты или полное возмещение стоимости билета. Если пассажир желает по личным соображениям отменить путешествие в Израиль, SkyUp предоставит бесплатное изменение даты.

Пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы Харьков – Тель-Авив – Харьков, будет предложено бесплатное изменение места вылета/прилета на Запорожье вместо Харькова или полное возмещение стоимости билета.

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте подписал декрет, согласно которому ограничивается передвижение населения по всей территории страны с целью борьбы с распространением коронавируса.

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