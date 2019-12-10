SkyUp запустит два рейса из Одессы: цены на билеты

Лоукостер будет выполнять полеты из Одессы в другие популярные приморские города

Фото: skyup.aero

Авиаперевозчик SkyUp, который недавно открыл дешевые рейсы в Париж, заявил о планах запустить два новых рейса из Одессы. Самолеты лоукостера будут летать с мая 2020 года в популярные у туристов города – в Ларнаку (Кипр) и Батуми (Грузия).

Цены на рейс Одесса – Ларнака в один конец без багажа стартуют от 1768 грн, Ларнака – Одесса – от 1842 грн.

Рейсы будут выполняться с 29 мая по 6 октября 2020 года по вторникам и пятницам.

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Цены на рейс Одесса – Батуми начинаются от 1649 грн, Батуми – Одесса – от 1559 грн.

Рейсы будут выполняться с 29 мая по 5 октября 2020 года по понедельникам и пятницам.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что SkyUp в следующем году откроет из Львова еще четыре новых рейса. Так, с лета 2020 года компания будет выполнять рейсы из Львова в Ираклион, Батуми, Бургас и Барселону.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что SkyUp за год увеличила пассажиропоток в четыре раза. Компания работает всего полтора года и продолжает захватывать нишу гибридных перевозок.

Новости "Сегодня" также разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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