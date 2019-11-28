Украинский лоукостер запускает новые рейсы в четыре страны

Фото: SkyUp Airlines / Facebook

Авиаперевозчик SkyUp, который 24 ноября выполнил первый рейс по маршруту Львов – Тель-Авив, в 2020 году откроет из Львова еще четыре новых рейса. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Евгений Хайнацкий, пишет ЦТС.

Летом следующего года SkyUp будет выполнять рейсы из Львова в Ираклион, Батуми, Бургас и Барселону.

"Авиакомпания довольна сотрудничеством со Львовским аэропортом. Несмотря на пока еще короткий период работы в нем, удалось достичь хорошей заполняемости кресел на маршрутах из/во Львов", – заявил Хайнацкий.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что SkyUp за год увеличила пассажиропоток в четыре раза. Компания работает всего полтора года и продолжает захватывать нишу гибридных перевозок. Это позволяет не сильно пересекаться по маршрутам с другими перевозчиками. А с другой стороны, гибридная модель позволяет не демпинговать цены, а держать их на среднем уровне и не уходить в убыток.

Напомним, в октябре авиаперевозчик уже запустил прямые регулярные рейсы из Харькова и Львова в Прагу (Чехия).

А в ноябре лоукостер открыл продажу билетов из Киева в Пизу (Италия).

Новости "Сегодня" также разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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