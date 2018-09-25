Сможет принимать Boeing 767: аэропорт "Одесса" реконструируют за 1 млрд грн

ГП "Дирекция по строительству международного аэропорта Одесса" планирует освоить 1,1 млрд гривен в 2019 году, которые пойдут на создание нового аэродромного комплекса.

В частности, как говорится в проекте финплана ГП на следующий год, на мероприятия программы "Проектирование, реконструкция и строительство аэродромного комплекса коммунального предприятия "Международный аэропорт Одесса" в 2019 году согласовано 1,109 млрд гривен, – передает ЦТС.

В смете расходов планируется провести коррекцию с учетом фактических объемов финансирования и она будет выглядеть так: 2017 год – 500 млн гривен, 2018 год – 1,18 млрд гривен, 2019 год – 1,109 млрд гривен.

Непосредственно капитальные инвестиции ГП в 2019 году запланированы на уровне 874,254 млн гривен.

Предприятие прогнозирует, что сработает в следующем году с минимальной чистой прибылью – всего 83 тысяч гривен.

Напомним, в июле текущего года Кабмин выделил 253 млн гривен на строительство взлетной полосы в аэропорту Одесса.

Строительство новой ВПП позволит принимать более тяжелые типы воздушных судов, включая Boeing 767, что будет способствовать увеличению пассажиропотока вдвое. Несущая способность новой полосы будет почти в 2 раза больше существующей.

Также мы писали, что в Украине построят новый международный аэропорт.

Напомним, на увеличение внутреннего пассажиропотока также настроен и аэропорт "Харьков". Гендиректор аэропорта Владимир Васильченко рассчитывает на возобновление полетов по некоторым направлениям.