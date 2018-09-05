Аэропорт "Одесса" встретил миллионного пассажира

Самолет, на борту которого он находился, встречали водным салютом, а у трапа постелили красную дорожку

Одесский аэропорт сегодня встретил миллионного пассажира в этом году. Самолет, на борту которого он находился, встречали водным салютом, а у трапа постелили красную дорожку.

"Юбиляром" стал Денис Седун, житель Николаева, который прибыл из Борисполя рейсом PS057 авиакомпании МАУ.

"Мы рады преодолеть рубеж в миллион пассажиров уже в сентябре", — заявил директор аэропорта Павел Прусак.

У трапа миллионного пассажира приветствовало руководство аэропорта и представители авиакомпании, которые вручили ему памятные подарки.

"Нам очень приятно снова приветствовать миллионного пассажира Международного аэропорта "Одесса". Мы также рады, что в этом году нашим коллегам удалось достичь такого показателя уже в начале сентября. Надеемся, что дальнейшее развитие нашего сотрудничества позволит нам уже в ближайшие несколько лет поздравить двухмиллионного пассажира года в аэропорту Одессы", – отметила директор по коммуникациям "МАУ" Евгения Сацкая.

Напомним, что в прошлом году аналогичный показатель был достигнут 23 октября, в 2016 году – 19 декабря.

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