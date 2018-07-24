Сотни экипажей на дорогах: в полиции рассказали, как проверяют маршрутки

Вчера, 19:00

Более полутысячи экипажей патрульной полиции проверяют трассы международного и национального значения, а также дороги на запад и на юг

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

В Украине патрульные экипажи за три дня работы в усиленном режиме выявили многочисленные факты нарушения правил перевозки пассажиров, в том числе два факта управления транспортом в нетрезвом состоянии, отмечают в патрульной полиции Украины.

"Был разработан план мероприятий относительно улучшения ситуации в сфере безопасности дорожного движения, проанализирована ситуация с ДТП и определены места концентрации ДТП... И, соответственно, было увеличено количество экипажей и групп реагирования патрульный полиции на почти 200 экипажей", – рассказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Таким образом, по его словам, в настоящее время более 550 экипажей патрулируют украинские дороги "с акцентом на безопасность".

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Билошицкий подчеркнул, что, прежде всего, речь идет о трассах международного и национального значения, и автодорогах в направлении южной части Украины и границ с ЕС.

"То есть, речь идет о главных магистралях, а также о региональных дорогах", – добавил замглавы патрульной полиции.

Также, по словам Билошицкого, во всех регионах были проведены совместные с Укртрансбезопасностью совещания и созданы совместные мобильные группы по отработке перевозчиков, чтобы дополнительно выявлять правонарушения в сфере перевозки пассажиров и превентивной работы в этом направлении.

Кроме того, полицейские фиксируют нарушения, когда водители не соблюдают режим работы. По словам Билошицкого, за эти три дня также были зафиксированы два факта управления транспортным средством в состоянии опьянения.

"Это вопиющие случаи. На протяжении предыдущей операции "Перевозчик" мы установили 40 таких случаев", – добавил Билошицкий.

Как сообщалось, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой поручил Нацполиции до 23 июля утвердить и ввести в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения и снижению аварийности.

Напомним, что в ходе состоявшихся в пятницу совещаний в связи с произошедшими в Житомирской и Николаевской областях масштабными ДТП с участием маршрутных микроавтобусов, повлекшими гибель 15 и травмирование более 20 человек, был принят ряд решений в сфере ужесточения контроля безопасности пассажирских перевозок в Украине.

Напомним, в результате трех масштабных ДТП, которые произошли 20 июля на дорогах государственного значения в Украине, погибли 18 человек. 
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