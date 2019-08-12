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Стали известны самые пунктуальные украинские и иностранные авиакомпании

Сегодня, 14:48

Данные за июль подвели в Министерстве инфраструктуры

Фото: Motor Sich Airlines / Facebook

Фото: Motor Sich Airlines / Facebook

По итогам июля 2019 года 82,3% рейсов украинских и 80% иностранных авиакомпаний были выполнены вовремя. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщает Министерство инфраструктуры Украины. По сравнению с июнем эти показатели улучшились.

Пунктуальность в 100%, допускающую отклонение от времени вылета до 15 минут, не продемонстрировала ни одна украинская авиакомпания, а среди иностранных – Qatar Airways (Катар, 62 рейса) и Georgian Airways (Грузия, 8 рейсов).

В то же время украинских авиакомпаний, пунктуальность которых превысила 90%, было три: "Мотор Сич" (94,8%, 288 рейсов), "Атласджет Украина" (92,6%, 27 рейсов) и "Роза Ветров" / Windrose (90,1%, 686 рейсов).

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90%-ную пунктуальность продемонстрировали такие иностранные авикомпании: Air Arabia (96,3%, 27 рейсов), Azerbaijan Airlines (94,9%, 39 рейсов), Czech Airlines (93,5%, 62 рейса), Air Baltic (92,9%, 156 рейсов), Aigle Azur (92,3%, 13 рейсов), Laudamotion (91,3%, 23 рейса) и Belavia (90,5%, 275 рейсов).

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По данным Мининфраструктуры, за месяц украинские авиакомпании осуществили 5625 рейсов, а иностранные – 3376.

Новости "Сегодня" писали, что Украина и Евросоюз могут подписать соглашение об общем авиационном пространстве до конца 2019 года, если Великобритания в октябре выйдет из ЕС.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснил также сайту "Сегодня", почему украинцы летают на старых самолетах:

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авиа Мининфраструктуры Мотор Сич

Источник: Сегодня

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