Стало известно, когда объявят конкурс на строительство платной дороги из Львова в Польшу
Славомир Новак заявил, что переговоры по строительству дороги продолжаются
Конкурс на строительство первой платной дороги из Львова в Краковец (Польша) объявят осенью 2019 года. Об этом заявил глава "Укравтодора" Славомир Новак на заседании Кабинета министров.
"Продолжаем переговоры относительно первой концессионной дороги Львов – Краковец и осенью будем предлагать правительству объявить конкурс на первую концессию", – сказал Новак.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в феврале 2018 года Верховная Рада узаконила платные дороги в Украине. Депутаты приняли закон, который разрешает передавать на условиях концессии дороги общего пользования государственного значения для строительства и эксплуатации.
В начале 2019 года Новак заявлял, что цена проезда по первой в Украине платной дороге из Львова в Краковец будет не больше 7-10 евроцентов за километр. По его словам, средняя стоимость строительства автобана в Европе – 10 миллионов евро за километр. Новак допустил, что в Украине получится не более 5-6 миллионов евро за километр.
Журналисты "Сегодня" разбирались, как функционируют платные дороги в Венгрии и возможно ли такое в Украине:
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