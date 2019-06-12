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Стало известно, когда объявят конкурс на строительство платной дороги из Львова в Польшу

12 июня, 12:33

Славомир Новак заявил, что переговоры по строительству дороги продолжаются

Фото: "Укравтодор" / Facebook
Фото: "Укравтодор" / Facebook.

Конкурс на строительство первой платной дороги из Львова в Краковец (Польша) объявят осенью 2019 года. Об этом заявил глава "Укравтодора" Славомир Новак на заседании Кабинета министров.

"Продолжаем переговоры относительно первой концессионной дороги Львов – Краковец и осенью будем предлагать правительству объявить конкурс на первую концессию", – сказал Новак.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в феврале 2018 года Верховная Рада узаконила платные дороги в Украине. Депутаты приняли закон, который разрешает передавать на условиях концессии дороги общего пользования государственного значения для строительства и эксплуатации.

В начале 2019 года Новак заявлял, что цена проезда по первой в Украине платной дороге из Львова в Краковец будет не больше 7-10 евроцентов за километр. По его словам, средняя стоимость строительства автобана в Европе – 10 миллионов евро за километр. Новак допустил, что в Украине получится не более 5-6 миллионов евро за километр. 

Журналисты "Сегодня" разбирались, как функционируют платные дороги в Венгрии и возможно ли такое в Украине:

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Тег Польша, дорога, Львов, Краковец, Укравтодор, Новак

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Источник:

УНИАН

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