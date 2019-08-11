Стало известно, когда появится первый бетонный участок дороги Одесса – Киев

/ Фото: Думская

Первый цементнобетонный участок появится на автодороге Одесса – Киев уже в 2020 году – от Елизаветовки Раздельнянского района до Дачного Беляевского района. Еще в прошлом году министр инфраструктуры Владимир Омелян объявил о начале эры бетонных дорог в Украине.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на руководителя Службы автомобильных дорог в Одесской области Олега Вариводу.

Реклама

По его словам, об этом речь шла на расширенном техническом совещании с участием представителей проектных, научных и экспертных организаций и институтов, а также специалистов ведущих дорожных компаний Украины и самой службы.

В тренде В России требуют от Google запретить рекламу антиправительственных митингов

"Предметом рассмотрения были проектные варианты конструкции дорожной "одежды" участка автомобильной дороги М-05 Киев – Одесса, км 444+000 – 454+500 с технологией, позволяющей при обустройстве цементнобетонного покрытия использовать (с усилением) дорожную основу асфальтобетонной дороги", – отметил Варивода.

Новости "Сегодня" сообщали, что правительство Украины одобрило масштабную программу развития дорог местного значения и готово приступить к ее реализации. В частности, планируется использование технологии цементобетонного покрытия, которое производится в Украине, уже со следующего строительного сезона.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама