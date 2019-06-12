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Строительство дороги в объезд Борисполя: названы четыре варианта

12 июня, 18:00

Технико-экономическое обоснование должны завершить в декабре

Фото: Служба автомобильных дорог в Киевской области / Facebook
Фото: Служба автомобильных дорог в Киевской области / Facebook.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") рассматривает четыре варианта строительства новой объездной дороги вокруг Борисполя Киевской области – два южных и два северных. Об этом 12 июня информирует пресс-служба Агентства.

"Самый короткий из вариантов – 18 км, самый длинный – 26 км. После выбора оптимального варианта прокладки автомагистрали, который будет избран "Укравтодором" на основе экономических, социальных, экологических факторов, консалтинговая компания подготовит технико-экономическое обоснование (ТЭО)", – сказано в сообщении.

В "Укравтодоре" добавили, что подготовка ТЭО, которую должны завершить в декабре этого года, финансируется за счет кредита Всемирного банка.

Варианты объездной дороги вокруг Борисполя. Данные: "Укравтодор" / Facebook
Варианты объездной дороги вокруг Борисполя. Данные: "Укравтодор" / Facebook

Новая дорога будет иметь категорию 1а с четырьмя полосами движения и максимально разрешенной скоростью движения 130 км/ч.

"Объездная дорога Борисполя обеспечит проезд автомобилей без въезда в город по трассе М-03, а также проезд автомобилей со стороны Киева в направлении трассы Н-08 Борисполь – Запорожье – Мариуполь и трассы Т-10-18", – добавили в Агентстве.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что "Укравтодор" предложил принять национальную программу восстановления дорог территориального значения Т-бетон.

Как ремонтируют дороги в Украине, смотрите в сюжете:


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Тег Борисполь, дороги, киевская область, Укравтодор

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