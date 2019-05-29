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Т-бетон: "Укравтодор" предложил новую программу ремонта дорог

29 мая, 15:11

Инициативу представили Кабинету министров

Ремонт дороги
Ремонт дороги. Фото: М. Журавель, Сегодня

После того, как министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о начале эры бетонных дорог в Украине, "Укравтодор" предложил принять национальную программу восстановления дорог территориального значения Т-бетон. Об этом сообщил глава "Укравтодора" Славомир Новак.

"Планируем предложить правительству рассмотреть и одобрить отдельную программу с отдельным финансированием из бюджета в размере 10 млрд гривен в год для восстановления дорог территориального значения по новой для Украины технологии прокладки укатанного бетона", – написал Новак на своей странице в Facebook.

По его оценкам, при таком финансировании за три года можно будет решить вопрос ремонта дорог территориального значения.

"За счет применения технологии укатанного бетона можем простым, но современным способом, с длительным эффектом и экономией ресурсов отстроить сеть Т-дорог", – заявил Новак.

Напомним, территориальные дороги соединяют Киев с админцентрами областей, городами господчинения, а также погранпункты пропуска автотранспорта, морские и авиапорты международного значения, с "М" и "Н" дорогами. Их 13% (22,6 тыс. км).

Подробнее о планах "Укравтодора" читайте в интервью Славомира Новака "Сегодня".


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Тег Сегодня, дороги, Укравтодор, Новак, ремонт дорог, бетонные дороги

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