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Возле Борисполя построят объездную дорогу

Сегодня, 16:35

Технико-экономическое обоснование строительства необходимо завершить до декабря

Фото: "Укравтодор"
Фото: "Укравтодор".
Возле Борисполя построят объездную дорогу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/39e/59c/5c939e59c6143.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/39e/59c/5c939e59c6143.jpg Транспорт Технико-экономическое обоснование строительства необходимо завершить до декабря

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") приступило к разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства дороги в объезд Борисполя (Киевская область). Об этом сообщает пресс-служба Агентства.

Соответствующий контракт "Укравтодор" заключил с консалтинговой компанией Project Planning & Management Ltd and Kocks Consult GmbH and Integrated Construction Institute LLC.

"Новая дорога будет иметь 1б категорию с четырьмя полосами движения и максимальной разрешенной скоростью движения 110 км/ч. Объездная дорога Борисполя обеспечит проезд автомобилей без въезда в город по трассе М-03, а также проезд автомобилей со стороны Киева в направлении трассы Н-08 Борисполь – Запорожье – Мариуполь и трассы Т-10-18", – говорится в сообщении.

По ожиданиям "Укравтодора", объездная дорога не только освободит город от транзита, который сейчас составляет около 30 тыс. авто в сутки, но также позволит существенно улучшить экологическую ситуацию и уменьшить количество аварий.

Разработка ТЭО финансируется за счет кредита Всемирного банка. Согласно условиям контракта, ее необходимо завершить до декабря 2019 года.

Напомним, с 8 февраля "Укравтодор" начал масштабные работы по ликвидации ям на дорогах государственного значения. В ведомстве пояснили, что они начали появляться из-за колебаний температур и переувлажнения дорожного полотна.

Кабинет министров утвердил бюджет на ремонт дорог в 2019 году, однако для восстановления всех автомобильных путей нужно более триллиона гривен. Кроме того, на капремонт всех украинских дорог государственного значения уйдет 59 лет.

Ранее "Укравтодор" сообщал о планах расширить дорогу М-06 на участке Львов – Ровно до четырех полос движения, а также построить объезды населенных пунктов.

Где в Украине самые глубокие ямы на дорогах, почему их никто не ремонтирует и сколько средств и лет нужно, чтобы восстановить их до нормального состояния, узнавали журналисты "Сегодня":

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Тег Борисполь, дорога, Укравтодор

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