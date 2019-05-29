Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Главный по дорогам страны. Славомир Новак возглавляет "Укравтодор" уже два с половиной года. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

— Славомир, только ленивый не критиковал украинские автомобильные дороги. И по делу, хотя их начали активнее ремонтировать. Вы возглавляете "Укравтодор" уже 2,5 года, можете оценить, какие из автотрасс являются наихудшими в стране?

— Я бы сказал, что худшие дороги — в Николаевской области. Это дороги Н-14 Николаев — Кропивницкий и Н-11 Николаев — Днепр. Я думал, что многое в жизни видел, но когда проехал по Николаевской области первый раз, то понял, что в Украине есть объекты, которые дорогами назвать трудно.

— Второй год в Украине работает реформа децентрализации ответственности за автотрассы: государство в лице "Укравтодора" занимается дорогами международного и национального значения, это около 50 тыс. км, а за местные шоссейки, которых почти 120 тыс. км, отвечают областные органы власти, которые получают на их содержание финансы. Как идет процесс?

— Не знаю другой страны в Европе, где за два года удалось подготовить и реализовать две масштабные реформы дорожной отрасли — это децентрализация дорог и введение Дорожного фонда (ДФ).

Раньше за все дороги в стране отвечал "Укравтодор", а за деньги на их ремонт и содержание отвечал министр финансов. Поэтому распределение средств на ремонты всегда было политическим решением. С 1 января 2018 года в результате реформы децентрализации имеем дороги государственного значения и дороги местного значения.

Кроме того, начал действовать ДФ — впервые в истории независимой Украины появился прозрачный инструмент финансирования ремонта и содержания дорог на много лет вперед, в который поступают доходы от акцизов на топливо. Он уже давно есть в Европе, теперь работает и в Украине. Наполнение ДФ полностью зависит от налогоплательщиков. Каждый, кто заправил свой автомобиль, внес деньги в ремонт и строительство дорог. В 2018 году в ДФ пошло 50% от поступлений по акцизам с цены всех видов топлива (акцизы составляют около половины его стоимости. — Авт.), в этом году будет 75% от поступлений, с 2020 года должно быть 100%. В 2019 году — это 50 млрд грн, в следующем году рассчитываем на 65—68 млрд грн.

— То есть это те деньги, которые идут на содержание и ремонт дорог?

— Да. Мы подготовили второй этап реформы — хотим передать на местный уровень дороги территориального значения, которые соединяют райцентры, это 21,6 тыс. км. В сфере нашей ответственности планируем оставить основные коридоры, соединяющие облцентры. В Польше, например, аналог "Укравтодора" отвечает всего за 19 тыс. км дорог госзначения. По европейской практике, кроме полномочий, мы передали на местный уровень достаточно финансирования.

Планируем за пять лет соединить отремонтированными государственными дорогами все облцентры страны. Областные власти должны иметь план ремонта местных дорог, чтобы соединить качественными дорогами все райцентры.

Сейчас на дороги направляется гораздо больше средств, чем когда­-либо во времена независимой Украины, но недостаточно. На сегодняшний день рынок готов выполнять объемы работ вдвое больше. В этом году 50 млрд грн из ДФ распределятся так: 60% — на дороги государственного значения (распорядитель "Укравтодор"), 35% — на дороги местного значения (в ОГА), а 5% — фонд безопасности, на все мероприятия по безопасности — кольцевые развязки, улучшение условий безопасности движения, пешеходные переходы). То есть в этом году на дороги государственного значения из ДФ будет выделено 33,4 млрд грн.

Строительство. Южный обход Полтавы разгрузит городские улицы. Фото: пресс-служба "Укравтодора"

— Как ими будете распоряжаться?

— Из них 8,5 млрд грн идет на погашение старых долгов. В предыдущие годы государство брало большие кредиты на ремонт дорог. Мы сейчас их выплачиваем. В последующие годы эти выплаты продолжатся тоже. Кредитный портфель "Укравтодора" составляет 37 млрд грн, так что выплачивать придется до 2038 года.

— На этот год "Укравтодором" намечена серьезная программа текущего, среднего и капитального ремонта самых проблемных дорог, расскажите о ней подробнее.

— Приоритетный проект — GO Highway. Он объединяет порты Балтийского и Северного морей с украинскими портами Черного моря. Этот коридор проходит от границы с Польшей: Львов — Тернополь — Хмельницкий — Винница — Умань — Одесса — Николаев — Херсон. На сегодняшний день это один из приоритетных коридоров и для Евросоюза. Мне удалось убедить коллег из Брюсселя, чтобы они включили эту дорогу в TEN-T (трансъевропейская траспортная) сеть. Это в будущем позволит рассчитывать на грантовое финансирование строительства и ремонта GO Highway.

В этом году за счет дорожного фонда мы завершим ремонт участка Львов — Тернополь —Хмельницкий — Винница — Умань протяженностью около 500 км, а в будущем планируем привлечь средства ЕС на дальнейшее его развитие. Что касается части этого коридора на участке М-05, то в рамках этой программы мы уже начали ремонтировать Киев — Одесса в Черкасской области и так постепенно будем идти на юг. Несколько дней назад мне удалось убедить наших коллег из Европейского инвестиционного банка, чтобы все последующее кредитное финансирование, которое мы получим, было направлено именно на эту дорогу, что позволит Украине через 4—5 лет иметь полноценный автобан.

Конечной целью проекта GO Highway является создание скоростного автобана с 4—6 полосами движения на всей протяженности маршрута от польской границы до украинских портов.

— Сколько километров планируется там отремонтировать?

— На трассе М-05 Киев — Одесса в этом году за счет госбюджета — около 40 км. Также планируем капитально отремонтировать участки за счет средств МФО (международных финансовых организаций) — около 70 км в Киевской области. В Черкасской области в этом году ремонтируем участок протяженностью 15 км за средства ДФ. Это половина протяженности наиболее проблемного участка между Жашковом и Уманью. Состояние дороги очень плохое. Когда в процессе ремонтов снимаем покрытие — там полностью отсутствует основа, хотя по документам должна быть. Поэтому вместо средних текущих ремонтов планируем проводить капитальный ремонт (фактически новое строительство, кроме серьезных земляных работ по подготовке профиля трассы. — Авт.). В этом году полностью подготовим проектную документацию на капитальный ремонт этой дороги на оставшихся участках в Черкасской области и начнем проектирование этой дороги в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

— Кроме Киев — Одесса, какие еще коридоры будут отремонтированы в 2019 году?

— За один год нельзя восстановить все. Здесь и вопросы финансирования, и вопрос имеющихся мощностей. Мы работаем постепенно, по маршрутному принципу. Первоначально ремонтируем дороги, которые являются важными для экономики государства, то есть дороги международного и национального значения. К 2022 году планируем соединить все областные центры между собой качественными европейскими дорогами. Завершили одни участки предыдущего года — переходим на следующие.

Реконструкция. Северный обход Житомира будет четырехполосным. Фото: пресс-служба "Укравтодора"

— Можно сказать, что коридоры, которые ремонтируете, — это дороги между облцентрами?

— Да. В этом году ремонтируем коридор М-05 Киев — Одесса. Далее — М-03 Киев — Полтава — Харьков. Это важная восточная артерия, которая объединяет восточные области страны с Киевом.

Также в этом году начинаем большой капитальный ремонт дороги М-01 Киев — Чернигов на участке от столицы до транспортного узла Кипти за кредитные средства международных организаций ЕБРР и ЕИБ.

Ремонтируем дорогу М-06 Киев — Чоп. Ремонтируем М-12, GO Highway, где в этом году планируем завершить основные работы на участке от Винницы до Умани. Это должен быть основной транспортный коридор, способствующий росту экономики государства.

Есть такой европейский принцип — все лучшие дороги строятся между морскими портами. Когда в рамках GO Highway отремонтируем трассу от Одессы до границы с Польшей, то сможем комфортно проехать от портов Черного моря до портов на Атлантическом океане, Балтийском и Северном морях.

В этом году проводим ремонт самых плохих дорог, о которых я говорил в начале интервью: Н-11 Николаев — Днепр, Н-14 Николаев — Кропивницкий. В этом году полностью завершим участок Н-14 от границы Николаевской области до Кропивницкого, а также в северной части Николаевской области, где покрытие будет выполняться в бетоне.

Из важных проектов — скоростное 4-полосное шоссе Днепр — Решетиловка, трасса Н-31. По сути, это новое строительство дороги с подключением к коридору М-03 Киев — Полтава —Харьков. За несколько лет поедем качественной скоростной дорогой от Днепра до Киева.

— Сколько планируете новых дорог, совершенно новых?

— Таких объектов, к сожалению, не очень много, потому что нас в первую очередь интересуют те дороги, которые долго не ремонтировались. Когда я пришел на должность руководителя "Укравтодора", получил независимый отчет экспертов Всемирного банка: более 90% всех дорог требовали немедленного, срочного ремонта. Но финансирование не позволяет отремонтировать все и сразу.

Пока это Н-31 Днепр — Решетиловка, реконструкция, а на самом деле новое строительство. Начинаем с этого года новую дорогу — Северный объезд Ровно (6 км нового строительства плюс ремонт 8 км), за счет грантовой помощи начинаем строительство Северного объезда Тернополя (первая очередь 8,6 км). Хотел бы подчеркнуть, что впервые в истории Украина получила грант на дороги из бюджета ЕС — это 20 млн евро только на этот обход. В этом году объявляем тендер, со следующего года начинаем строительство.

— Сколько стоит 1 км нового строительства, 1 км качественного капремонта, 1 км среднего ремонта?

— Средняя цена строительства дороги 1-й категории, автобана в Европе — 10 млн евро за км, то есть более 300 млн грн/км. У нас — 100—110 млн грн/км, в три раза дешевле, прежде всего за счет оплаты подрядными организациями работы строителей-дорожников. Строительство новой дороги 2-й категории с нуля — 50 млн грн/км. Капремонт — это полностью изменение основы, полноценные новые слои покрытия, его средняя стоимость — 25—30 млн грн. Средний ремонт километра дороги 2-й категории, который предусматривает укрепление основы, новое покрытие, стоит примерно 10 млн грн.

— Сколько стоит квадратный метр самого популярного ямочного ремонта? Знаю, что два года назад было около 400 грн за кв. м, год назад — 600 грн...

— Аварийный (ямочный) ремонт —вынужденная необходимость, учитывая большие объемы пораженности украинских дорог. Цена зависит прежде всего от цены битума, так как битум является основным материалом, а он за два года подорожал почти вдвое.

На дорогах международных отходим от "латания ям" в обычном понимании, применяем метод ремонта картами, то есть большими участками. Например, в Киевской, Черкасской, Одесской областях, где ямочностью поражен большой процент дорог, снимаем верхний слой на 5 см, фрезеруем и заливаем новое покрытие. Сейчас стоимость ямочного ремонта — около 700 грн/кв. м.

Ремонт. Где ям много, меняют сразу весь участок трассы. Фото: пресс-служба "Укравтодора"

— Давайте поговорим о строительстве бетонных дорог, для Украины это что-­то новое.

— В Европе из бетона строят дороги там, где есть большие нагрузки на полотно, это прежде всего на подходах к портам. Также бетон лучше выдерживает высокие температуры, чем асфальт. Там, где есть новое строительство и капремонт, мы анализируем нагрузки и другие факторы, чтобы принять правильное решение о выборе покрытия. Но при строительстве цементобетонных дорог нужно строго выдерживать технологию, иначе переделывать их намного дороже, чем асфальтобетонные.

Да, бетонные дороги дороже асфальтовых в 1,5 раза, но и служат почти вдвое больше. Гарантия подрядчика на капремонт асфальтовой дороги — 10 лет, на бетонную — как правило, больше.

Конкретно: в частности, в бетоне расширяем Северную объездную Житомира до четырех полос, строим Н-31 Днепр — Решетиловка по территории Полтавской области, это 80 км. До 2022 года планируем этот проект завершить при условии стабильного финансирования. Н-14 в Николаевской области (Кропивницкий — Николаев) также строим в бетоне. В бетоне планируем капитальный ремонт М-05 Киев — Одесса в пределах Кировоградской, Одесской, Николаевской областей.

— Важный вопрос — контроль качества отремонтированных дорог. Как он решается?

— Два года назад при заключении договоров с подрядчиками мы ввели условия: на дороги со средним ремонтом подрядчик дает пять лет гарантии, с капремонтом — 10 лет гарантии. Когда я пришел на должность руководителя "Укравтодора", гарантия на работы была один год. Это смешно, так как на бытовую технику гарантия больше.

Второе условие: каждый год, после завершения и в начале стройсезона, проверяем все объекты. Недостатки строители устраняют за свой счет.

Третье: принятие и оплата работ сейчас осуществляются только после проверки дорожного качества нашими специалистами, которые подчиняются непосредственно главе "Укравтодора". Это своеобразная "полиция качества". Сейчас в этой организации работает около 100 чел., но нужно больше. Также планируем закупать новое оборудование — мобильные лаборатории, чтобы контролировать битум не только на дороге, но и там, где его изготовляют.

Четвертое: в процессе работ формируется черный список компаний, которые некачественно выполняют работы. В основном наши партнеры — украинские структуры, их до 90% из 40 подрядчиков. Но сейчас становится больше иностранных подрядчиков: менеджмент, специалисты и техника там иностранные, а рабочие-дорожники в основном наши. Это обходится дешевле, так как наши зарплаты ниже, чем за рубежом, а качество работ у иностранцев выше.

— Много лет на самом высоком уровне говорят о строительстве платных автодорог, но их нет. Когда могут появиться и почем может быть цена проезда одного километра?

— Да, тема не новая. Известно, что по закону у платной дороги должна быть альтернативная бесплатная дорога. В Дорожном фонде и госбюджете нет денег на строительство новых платных дорог, их недостаточно даже на ремонт действующих, поэтому нужен либо кредит в одном из евробанков, либо концессионер, который построит такую дорогу и будет брать плату за проезд по ней, возвращая инвестиции и получая прибыль.

Обычно окупаемость таких дорог — 20—25 лет. Но для этого самое важное — доверие инвестора к государству, предсказуемая налоговая политика.

Первый платный автобан должен быть Львов — Краковец стоимостью 600—700 млн грн за 60 км. Сейчас разрабатывается технико-­экономическое обоснование для новой скоростной 6—8-полосной дороги Киев ­ — Белая Церковь по абсолютно новому маршруту.

Надеюсь, что еще нынешнее правительство объявит конкурс на строительство дороги Львов — Краковец. Если будет инвестор, то год уйдет на переговоры, год — на подготовку проектной документации, реально начала строительства можно ожидать в 2022—2023 гг., окончания — в 2025-м. Стоимость проезда должна быть не выше 10 евроцентов за км с легковушки (3 грн/км) и до 50 евроцентов с фуры (15 грн/км).



Словарик дорожника

Категория дороги. Определяется ее пропускной способностью и зависит от количества и ширины полос движения, продольного уклона дороги и радиуса закруглений дороги: чем меньше перепады по высоте и чем больше радиус закруглений, тем выше категория. Есть 5 категорий: высшая — первая (4—6 полос по 3,75 м), низшая — пятая (1 полоса шириной 4,5 м).

Обозначения дорог:

М, Е — международные, совмещенные с международными транспортными коридорами (М) или входящие в Евросеть (Е). Занимают 5% (9 тыс. км) всех автодорог Украины.

— международные, совмещенные с международными транспортными коридорами (М) или входящие в Евросеть (Е). Занимают 5% (9 тыс. км) всех автодорог Украины. Н — национальные, совмещенные с национальными транспортными коридорами и не принадлежащие к международным, а также соединяющие Киев, админцентры областей, большие промышленные и культурные центры государства с международными дорогами. Их 4% (7,1 тыс. км).

— национальные, совмещенные с национальными транспортными коридорами и не принадлежащие к международным, а также соединяющие Киев, админцентры областей, большие промышленные и культурные центры государства с международными дорогами. Их 4% (7,1 тыс. км). Т — территориальные, соединяют Киев с админцентрами областей, городами господчинения, а также погранпункты пропуска автотранспорта, морские и авиапорты международного значения, с "М" и "Н" дорогами. Их 13% (22,6 тыс. км).

— территориальные, соединяют Киев с админцентрами областей, городами господчинения, а также погранпункты пропуска автотранспорта, морские и авиапорты международного значения, с "М" и "Н" дорогами. Их 13% (22,6 тыс. км). Р — региональные, их 4% (8,1 тыс. км).

Есть еще областные "О" и районные "С" дороги. Областных — 32% (53,9 тыс. км), районных (между селами) — 42% (68,7 тыс. км).

Напомним, ранее Омелян сравнил стоимость строительства новых дорог в Украине и ЕС. По словам министра, срок эксплуатации бетонной дороги в два раза больше, чем заасфальтированной.

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