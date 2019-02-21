Трасса Киев – Одесса "умирает": в "Укравтодоре" раскрыли причину проблем

Обследование дорог показало, что ремонт в прошлые годы был некачественным

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Трасса Киев – Одесса "умирает": в "Укравтодоре" раскрыли причину проблем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e9e/866/5c6e9e866cfb3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e9e/866/5c6e9e866cfb3.jpg 2019-02-21T14:43:00+02:00 Транспорт Обследование дорог показало, что ремонт в прошлые годы был некачественным

Трасса Киев – Одесса, ямочный ремонт которой обойдется в 135 млн гривен, разрушается из-за плохого качества дорожных работ, выполненных в прошлые годы. Такие сведения получены по результатам обследования автомобильных дорог, основные строительные работы по которым были выполнены в предыдущие годы, заявил и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак в интервью Delo.ua.

"Это отдельная тема — качество выполненных работ в предыдущие годы. В частности, на дорогах М-05 Киев – Одесса, М-06 Киев – Чоп... Мы начали обследование на М-05. Оказалось, что эта дорога держится за счет покрытия, тогда как основы на некоторых участках нет вообще", – пояснил Новак.

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Он отметил, что гарантия на эту дорогу составляла только год. Поэтому сейчас самые проблемные участки временно закрываются большими заплатками из асфальта. Это позволит обеспечить проезд сроком до трех лет. А вот на капитальный ремонт дороги М-05 пока нет средств. Поэтому в 2019 году часть дороги Киев – Одесса будут ремонтировать за счет отдельной бюджетной программы GO Highway, в рамках которой начнется ремонт коридора в Черкасской области – от границы на юг.

"Также начинаем завершать годами незавершенные проекты. В Одесской области планируем ремонт моста через Хаджибейский лиман, где работы были заморожены в 2008 году", – отметил Новак.

Как сообщалось, Кабмин планирует в 2019 году потратить на улучшение дорожного покрытия рекордные 56 млрд грн (в 2018 г. было 42,5 млрд грн). Кроме того, местные власти в Украине получат 15 млрд гривен на ремонт дорог.

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