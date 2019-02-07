Ямочный ремонт трассы Киев-Одесса обойдется в 135 млн

После массовых аварий сотрудники областной службы автодорог проинспектировали 202 километра трассы

Трасса Киев — Одесса. Дорожники проводят аварийный ремонт на 341-м километре магистрали. Фото: facebook.com.

Ямочный ремонт трассы Киев-Одесса обойдется в 135 млн Дана Митанова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b79/804/5c5b79804e2b8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b79/804/5c5b79804e2b8.png 2019-02-07T06:29:00+02:00 Одесса После массовых аварий сотрудники областной службы автодорог проинспектировали 202 километра трассы

Автомагистраль международного значения Киев — Одесса (М-05) нуждается в ремонте по всей протяженности в пределах Одесской области. После массовых аварий на 341-м километре, когда на протяжении одного дня там зафиксировали шесть ДТП с участием восьми автомобилей, сотрудники областной службы автодорог проинспектировали 202 километра трассы: счет мест, которым нужен срочный ремонт, идет на сотни.

ИСПЫТАНИЕ ВЛАГОЙ. По словам руководителя областной службы автодорог Олега Вариводы, еще 29 января на магистрали, в том числе и на этом злополучном участке в районе села Новогригорьевка, проводили ямочный ремонт с применением холодного асфальта.

"Но из-за существенного переувлажнения грунта и всей дорожной одежды он не принес ожидаемого результата, и выбоина под напором интенсивного движения образовалась вновь", — пояснил Варивода.

Тогда же на участке установили соответствующие дорожные знаки. После массовых аварий 1 февраля тут заступили на дежурство патрульные и бригада дорожников, которая каждые два часа подсыпала в выбоины щебеночно-песчаную смесь. Уже 4 февраля, по словам Вариводы, подрядчики провели там аварийный ремонт.

Но это не единственный участок трассы, который нужно чинить. По результатам инспекции сотрудники службы автодорог констатировали, что в 352-х местах дорога нуждается в неотложном аварийном ремонте, на 339-ти участках — в ямочном ремонте, а на 35-ти — в текущем мелком ремонте покрытия.

"Не нужно спекулировать на теме "асфальт сошел вместе со снегом". Эта дорога была построена почти 14 лет назад и не видела ни одного нормативного текущего, среднего или капитального ремонта", — говорит Варивода.

В ведомстве уже подсчитали примерную стоимость работ — 135 млн грн.

"Это сейчас неподъемная сумма, так как составляет более трети всех расходов, предусмотренных для Одесской области на такие виды работ на весь 2019 год", — отмечает руководитель. За помощью планируют обратиться в столицу.

"Все будет зависеть от Киева. Может быть, это будет отдельная программа, может, это будет госбюджет — пока нет решений. Мы провели инспекцию дороги, собрали информацию по ямочности, выяснили, сколько нам нужно денег, и должны в ближайшее время направить (эту информацию. — Авт.) в Киев", — пояснили нам в пресс-службе ведомства. Сейчас на дороге работают шесть ремонтно-аварийных бригад.

В областном бюджете на содержание и развитие автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры в этом году предусмотрели 617,3 млн грн. Помимо этого, дорожники получат 321 млн грн из госбюджета.

Капитально ремонтировать транспортные артерии в регионе в этом году не планировали, говорят в службе автодорог, но на будущее работать начнут: специалисты определили участки общей протяженностью более 50 км, которые необходимо уже в этом году запроектировать под капитальный ремонт для того, чтобы в следующем году уже приступать к работам.

Ямочный ремонт — в порядке очереди

В областной службе автодорог нам пояснили, что в этом году в первую очередь будут ремонтировать дороги международного значения, а затем уже регионального и территориального.

"В этом году ямочный ремонт проведут на трассах М-05 Киев — Одесса, М-13 Кропивницкий — Платоново, М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск, М-16 Одесса — Кучурган, М-27 Одесса — Черноморск и М-28 Одесса — Южный (объезд города Одессы)", — отметили в пресс-службе ведомства.

Тендеры на эти работы, судя по всему, еще не проводили: на платформе публичных закупок "Прозорро" свежих запросов на ремонт мы не обнаружили.

Как сообщалось, Государственное агентство автомобильных дорог Украины выделит на проведение ямочного ремонта дорог Киев-Одесса и Киев-Чоп 500 млн грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время заседания Кабинета министров в среду, 6 февраля.

Напомним, Кабинет министров Украины в госбюджете на 2019 год предусмотрел 15 млрд грн на ремонт дорог местного значения. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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